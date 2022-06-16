「尿失禁」是難言之隱 找對原因治療到位

圖片來源 ／健康醫療網

只要找到尿失禁成因，婦女朋友們是可以擺脫尿失禁所帶來的困擾。

尿失禁分成五類 對症才能治療

首先，在討論尿失禁成因之前，先定義所謂的尿失禁。尿失禁是指來不及到廁所，尿已漏出來。然而，婦女朋友們常常會和急尿與頻尿搞混。急尿是指無法憋尿，一有感覺就要衝去廁所；頻尿則是一直想跑廁所，要釐清狀況才能對症治療。搞清楚什麼是尿失禁後，大致上可以將尿失禁分為五大類：應力性、急迫性、混合性、暫時性、滿溢性。

應力性尿失禁最為常見，約占一半。當膀胱受到壓力時，例如咳嗽、大笑、跑步、搬重物等，就可能漏尿。常見因素為懷孕、自然產及退化。急迫性尿失禁通常是膀胱有病變，導致過度敏感，一有尿意就可能漏尿，會伴隨急尿狀況。混合性尿失禁，則是同時有上述兩種類型尿失禁。暫時性尿失禁的常見原因是發炎、感染、便秘、藥物副作用（如部分精神科藥物）等，只要治療症狀或停藥後，即可回復正常。滿溢性尿失禁是男性較常出現，膀胱出現神經性病變，過度飽脹而不自主的溢流尿液。如果女性有這類問題，通常是因糖尿病 使得神經感受度變差，膀胱很脹卻無感，造成漏尿。

尿失禁的治療 三階段不可少

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝說，尿失禁治療分三階段。第一階段為嘗試保守治療，最重要的是勤做「凱格爾運動」，坐在椅子上冥想有一滴水，試著用骨盆底肌吸住，以強化骨盆底肌群。一天照三餐練習，每次做10下，訓練三個月較能看出效果，約有半數病人可改善症狀。

另一方法是使用磁波儀，原理是透過電流或磁波刺激骨盆底肌肉 ，促使骨盆肌肉收縮、運動，達到強化骨盆肌群，進而改善尿失禁。第三種方法是生物回饋訓練，即進階版的凱格爾運動，透過貼片偵測做凱格爾運動時是否用到正確的肌群。

保守治療未見效 須使用藥物治療

張德撝醫師表示，針對應力性尿失禁，常使用的是三環抗憂鬱劑，若為停經婦女可使用雌激素來改善。而急尿性尿失禁，最廣泛使用的是抗膽鹼藥物，降低膀胱收縮力道；另一種是Beta-3腎上腺接受體作用劑，可放鬆膀胱，減少排尿頻率與急迫性。

手術 治療是最後手段，主要針對應力性尿失禁，目前主流是做「無張力性中段尿道吊帶術」，在中段尿道放置人工網膜，透過人體自行纖維化的效果，讓網膜與尿道旁組織產生鑲嵌及固定的作用，讓骨盆底支撐力更加穩固，減少用力時漏尿機率。

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資料來源：健康醫療網

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