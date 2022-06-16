走路變慢恐是失智症 簡單1習慣增2%「腦記憶體」

圖片來源 ／健康醫療網

走路速度變慢，可能是失智 症？一項對老年族群的研究發現，年復一年步態變緩慢，有「認知功能下降」的跡象，進而引發失智症，可能是因為右腦中負責掌管記憶的海馬迴萎縮所導致。老年病學和神經病學教授喬維爾蓋斯博士表示，失智症最高風險是「雙重衰退者」，也就是走路更遲緩，並且同時有認知衰退跡象的人。若要降低失智症風險，進行有氧運動可以增加腦中海馬迴的體積，延緩因退化而產生的萎縮現象，並且有助增強記憶力。

「雙重衰退」導致失智症風險增

首先，並非單單只有認知功能下降的人，都一定會得到失智症，根據美國國家老齡化研究所１數據，65歲以上患有輕度認知功能障礙的人中，只有10-20%會在1年後發展為失智症，也發現患有認知功能障礙的人，病情可能沒有進展，也有機會改善。

現今，另一項於《JAMA Network Open》２發表的研究，針對近17,000名65歲以上成年人的調查發現，每年走路速度慢約5%以上的人，且認知功能出現障礙的「雙重衰退者」，才最有可能罹患失智症，而此結果也突顯「步態」對於失智症風險評估的重要性。此外也強調，只有步態或只有認知衰退的人，罹患失智症的風險相較於雙重衰退者來的低。

有氧運動增加海馬迴體積 降低失智風險

隨年齡增長，可以透過有氧運動，來扭轉因衰老造成的大腦萎縮。研究３發現，有氧運動可以增加海馬迴的體積，增強記憶力。海馬迴位於大腦顳葉深處，是一個形狀類似海馬的器官，負責學習、鞏固記憶和空間方向感等。而當海馬迴體積大小不同，腦力也有所落差，體積越小，能記的東西越少，失智的風險就增加，甚至有研究發現，「50歲後，海馬迴每年會萎縮0.5%，有些人還可能萎縮的更嚴重。」

在2011年的一項臨床試驗中４，有氧運動訓練可使右前的海馬迴體積增加2%，有氧運動必須搭配心率和呼吸，根據台灣衛福部建議，每次運動至少要30分鐘，心跳每分鐘達130下，或達到最大心跳速率的70%，才算是有效的有氧運動。其類型可包括快走、游泳 、跑步、騎自行車、跳舞和跆拳道，以及健身 房有氧運動機器，例如跑步機、橢圓機、划船機或爬樓梯機。

文章來源：《CNN》Your walking speed could indicate dementia

研究參考：

1.What Is Mild Cognitive Impairment?

2.《JAMA Network Open》Association of Dual Decline in Cognition and Gait Speed With Risk of Dementia in Older Adults

3.Aerobic Exercise as a Tool to Improve Hippocampal Plasticity and Function in Humans: Practical Implications for Mental Health Treatment

4.Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54102

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