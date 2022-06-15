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「長新冠」害她喘 女老師經中醫調理重拾肺活量

記者趙容萱／台中報導
醫師賴香君（左）建議，「長新冠」患者除尋求中醫，也可以搭配食療、作息及導引復健等調養。圖／中國附醫提供
醫師賴香君（左）建議，「長新冠」患者除尋求中醫，也可以搭配食療、作息及導引復健等調養。圖／中國附醫提供

台灣台中市35歲女老師感染新冠肺炎痊癒後，每天都很疲倦，上課十幾分鐘就覺得喘，快要「凍未條」，要借助麥克風，授課不如從前有活力，經向中醫師賴香君求診後，評估為肺氣不足，在接受中藥調理、食療後，女老師順利恢復以往的「肺活量」。

中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師賴香君說明，「長新冠」（Long COVID）指的是感染新冠肺炎長期後遺症，多數新冠肺炎感染者在2到4周內可脫離急性期，但約有30%到60％仍具有持續症狀，若疲倦、胸悶、呼吸困難、記憶力下降、失眠等困擾持續2個月以上，可能屬於「長新冠」患者。

賴香君說明，新冠肺炎急性感染後，人體調動氣血抵抗外邪，待急性感染期結束後，人體理應自行恢復原本的陰陽平衡狀態，但每個人狀況不同，若氣血尚未完全恢復，出現「虛勞」病徵，常見「長新冠」可分為四大類。

賴香君指出，一為氣陰兩虛型，吸不到氣，口乾、自覺低熱等，平時就可以食用百合、銀耳蓮子等養陰食物，生活起居忌熬夜、勿過度運動大汗出。二為肺脾氣虛型，以疲倦為主、胃口不佳、胸悶腹脹、大便稀軟表現，可食用黃耆、黨參、茯苓等，睡眠要充足，可稍午休、柔和運動、避風寒。

賴香君說明，三為肝鬱氣滯型，表現憂鬱、焦慮、失眠、胸悶，可喝疏肝解鬱茶，如薰衣草、玫瑰、陳皮、佛手等，宜作息有節、緩緩深呼吸、柔和運動；四為清氣不升型，常見症狀為思考、記憶力下降，俗稱「腦霧」，可用補腦如黃耆、黨參、天麻等燉補，起居勿過勞過度用力。

賴香君建議，患者除了中藥調理、食療，也可以搭配導引復健，如八段錦、太極拳等。在後疫情時代，仍要落實戴口罩、勤洗手、不群聚，起居有節，以達到免疫平衡的健康目標。

醫師賴香君（右）示範，可透過打八段錦雙手托天理三焦保健。圖／中國附醫提供
醫師賴香君（右）示範，可透過打八段錦雙手托天理三焦保健。圖／中國附醫提供

新冠肺炎 失眠 疫情

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