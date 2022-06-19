AI輔助大腸鏡檢查  聰明「挑」出息肉

大林慈濟醫院腸胃內科，以AI系統輔助大腸鏡檢查，能發現一些扁平、細小或藏在皺褶旁、不易被發現的息肉並標示。（圖：院方提供）

以AI 系統輔助大腸鏡檢查，能夠精準辨視一些扁平、細小或藏在皺褶旁、不易被發現的息肉並標示。

近期一位60歲張先生，因腸胃不適，得知台灣大林慈濟醫院有研究以AI輔助系統合併換水大腸鏡檢查項目，向該院腸胃內科醫師唐家沛求診，經檢查於腸道中發現2顆不易發現大腸息肉，移除後免去惡化為大腸癌危機。

唐家沛說，張先生因胃痛等症狀求診，2、3年前曾發現息肉，建議一併追蹤檢查，胃鏡檢查發現有胃潰瘍及食道逆流問題外，腸鏡檢查過程中加上研發中AI輔助系統，加上換水大腸鏡檢查，系統清楚框出兩顆小小的大腸息肉，並皆已順利移除。

抓出藏在皺褶的息肉

唐家沛指出，大腸鏡檢查搭配AI技術，能發現一些扁平、較小，或藏在皺褶旁、不易被發現，張先生息肉位於皺褶旁，AI輔助系統可清楚看到並標示。

一般傳統充氣大腸鏡檢查，若病人低渣飲食未完全，前一天清腸狀況不理想，腸道中會有成形糞便、糞水和泡泡等，影響息肉發現及判斷，因此在檢查時改用換水法，藉由在大腸鏡進入腸道時打水並抽出，將腸道洗淨，讓醫師能更清楚看到腸道情況。

唐家沛指出，初期系統時常會出現假陽性提示誤判為息肉，甚至一次檢查會出現上百個假陽性提示，而目前第8代版本已可將假陽性提示控制在30個左右，大幅降低假陽性率，減少檢查過程中干擾，判斷更準確。

大林慈濟醫院腸胃內科，以AI系統輔助大腸鏡檢查，能發現一些扁平、細小或藏在皺褶旁、不易被發現的息肉並標示。（圖：院方提供）

換水大腸鏡潔淨腸道

團隊研究發現，藉由換水大腸鏡在清洗過後的潔淨腸道中，可提供AI輔助系統更優於傳統充氣大腸鏡的偵測效果，使AI系統更能發揮準確的息肉偵測能力。透過換水大腸鏡搭配AI輔助可再提升近10%息肉發現率，有助於降低大腸癌的發生，而至目前，息肉偵測率已可達到98%。

發展判斷息肉類型功能

唐家沛醫師指出，AI輔助系統仍持續蒐集資料深度訓練，平均3個月優化1次模型，也發展判斷息肉類型功能，如增生性息肉、腺瘤等，做為後續治療參考，希望達到與醫師判斷類似的水準，發揮完善輔助作用，早期發現病灶，早期治療。