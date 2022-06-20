悶悶不樂又憂鬱 巴金森病患恐「加速失能」

老人出現不明原因的失眠或憂鬱，要特別注意。(Getty Images)

巴金森病患者可能合併憂鬱症 狀，若未妥善治療，恐加速失能。一位罹患巴金森病的70歲男子，透過藥物控制動作障礙，罹病2、3年來病況穩定；直到兒子發現父親時常面無表情呆坐、悶悶不樂，言談間甚至拋出輕生的念頭，才驚覺異樣陪同回診。醫師問診後得知患者過去會自己外出到公園與朋友聚會，但罹病後因爲手顫抖、動作緩慢、步態不如以往穩健，非常介意外界的眼光，更擔心被老友嘲笑，越來越不喜歡出門。醫師判斷患者可能已出現憂鬱症狀，在協助調整治療藥物後，患者心情慢慢好轉，不僅願意外出，甚至開始主動復健、運動，幫助自身病情穩定。

巴金森病晚期 易睡眠障礙

巴金森病不僅會有手抖、動作緩慢、肢體僵硬等外顯的動作障礙症狀，還會合併非動作障礙症狀，如憂鬱、睡眠障礙等，若未妥善治療，可能會加速失能。台灣屏東寶建醫院神經內科醫師李杰勳表示，巴金森病的憂鬱症狀在整個病程都有可能發生，發生率從40-60%不等，有些患者是在罹患巴金森病後出現憂鬱症狀，有的則是因憂鬱就醫，才確診為巴金森病，但究竟屬於前驅症狀或因病而產生憂鬱，目前尚無法釐清。此外，巴金森病患者約有30%會合併失智 症，尤其罹病10年後，合併失智症達70%-80%；而睡眠障礙較常發生於巴金森病的晚期。

巴金森病患者可能合併憂鬱症狀。(Getty Images)

左旋多巴 最有效治療藥物

防止巴金森病惡化出現憂鬱狀況，掌握黃金治療期、穩定病程發展是最重要的。李杰勳指出，目前巴金森病主要治療藥物為左旋多巴及多巴胺受體促效劑，李杰勳表示，如果患者較年輕且需工作，會評估給予一天服用一次的多巴胺受體促效劑，以免因忙碌而忘記服藥，而當效果不佳時，則搭配使用低劑量的左旋多巴；如果年紀較大者且症狀較晚期者，則可優先給予低劑量左旋多巴，並視情況增加劑量。

李杰勳也表示，雖然目前最有效果的治療藥物為左旋多巴，不過，此藥具有蜜月期，也就是服用5年左右，藥物有效治療濃度在體內無法維持穩定，會出現無法控制肢體動作的現象，如異動症、斷電現象等，可能使患者遭受異樣眼光，增加憂鬱症狀發生的可能。建議患者及家屬主動與醫師討論症狀，隨時調整治療方式。

復健與運動 保持生活自理能力

巴金森病的藥物選擇需考量患者的個別狀況，一般而言，會盡量以愈少的藥物來達到治療效果，例如某種多巴胺受體促效劑能治療動作障礙，且藥理上也具有治療憂鬱效果，因此，臨床上會優先給予此藥物治療合併憂鬱症的巴金森病患者。

「要活就要動」，李杰勳強調，因肢體僵硬、顫抖而不想出門，減少接受外界刺激，漸漸可能出現失智或憂鬱，時間久了就可能失能、臥床。他呼籲，絕對不能放棄治療，尤其還應搭配復健、運動，讓患者保持生活自理的能力。

除了動作變慢、靜態性顫抖、關節僵硬、步態不穩等常見的動作障礙外，年長的巴金森病患者出現部分症狀時，容易被誤認為老化現象，李杰勳提醒，可留心觀察家中長輩日常動作的變化，若發現異常盡快陪伴就醫，才能及早發現問題盡早治療，如：走路開始前傾且駝背；寫字變慢、字體變小；手部僵硬無法正常刷牙、扣釦子；說話音調改變、變小聲；不明原因的失眠或憂鬱。

40秒手指操 每個月自我檢測

台灣動作障礙學會呼籲民眾透過40秒「巴金森手指操」自我檢測，將右手伸直後打開手指，上下手指輕碰25下，再換左手做，建議每個月檢測一次，如果發現動作變慢、停頓打不開或開合大小改變，應先就醫排除關節及肌腱問題，再由醫師詳細評估。（本文取材自「健康醫療網」）