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女嬰出生1天小腿骨折 竟是罹患罕見「佝僂病」

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名由外院轉至台灣中國醫藥大學兒童醫院，僅一天大的女嬰右小腿骨折，檢查後，發現鈣、磷、鎂、副甲狀腺、肝腎功能皆正常，但是維他命D嚴重缺乏，經醫師診斷為「新生兒佝僂病」。由於現在足月新生兒佝僂病而造成的骨折非常罕見，進一步檢查發現其母親的維他命D也是嚴重缺乏。

新生兒佝僂病 影響骨骼發展遲緩

中國醫藥大學新生兒科主任林鴻志說明，佝僂病（Neonatal Rickets）是指骨骼軟化和弱化，足月新生兒的佝僂病通常是因為母親的維他命D缺乏所造成。

新生兒佝僂病於嬰幼兒期，可能出現呼吸困難、骨折、驚厥、活動受限、畸形癒合、發育遲緩等，將影響一生的骨骼健康，目前可透過檢驗血中的鈣、磷、鹼性磷酸（Alkaline Phosphatase）以及超音波、X光影像來診斷。

補充維生素D或鈣劑 日曬30分鐘

林鴻志表示，新生兒佝僂病可透過孕期營養預防，有助獲得最大程度胎兒期骨量沉積。胎兒期骨礦化主要發生在妊娠末三個月，母親在孕期需保證充足的蛋白質、維生素D、鈣、磷等營養劑的攝入，每天應服用綜合維他命補充維生素D（約10微克/天），平均每天鈣攝入量可達到1000～1200mg，包括孕婦配方奶、豆製品、蝦、貝類等，如不能經常食用乳製品則可考慮服用鈣劑。母子每日都應適度日曬30分鐘以上。

配方奶補充維生素D 避免骨質流失

同時，林鴻志也提到，應注意嬰兒早期營養照護，避免骨質流失。喝母乳的早產兒，當母乳餵食量達到50～100ml/Kg/day時，應添加母乳添加劑來哺餵；無法哺餵母乳者，可使用營養強化的早產兒配方奶，並補充維生素D，以改善短期骨礦化，避免骨質流失。

親子運動刺激骨骼生長 改善骨強度

親子運動可刺激骨骼生長，林鴻志解釋，對於具有佝僂病風險的新生兒，可以每天進行溫和的被動運動10分鐘，通過對骨骼及關節的適度機械牽拉可讓骨負荷增加，使成骨細胞活動增強，促進骨的形成，稱為「骨骼對機械性使用的結構適應」，藉以改善骨強度、預防新生兒佝僂病的發生。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54079

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