我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

唐山黑惡勢力第4份實名舉報：斷人肋骨仍逍遙法外

不菸不酒沒三高 47歲男防疫保險忙翻 心梗昏倒無心跳

記者黃寅／台中報導
澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成說，低風險不等於零風險，而應該要用自己的身體狀況做比較。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成說，低風險不等於零風險，而應該要用自己的身體狀況做比較。圖／澄清醫院中港院區提供

台灣從事金融業的47歲男子，疫情期間處理防疫保險業務忙翻，工作時突然昏倒失去心跳，經緊急送急診搶救，醫師查出他罹患急性心肌梗塞，原本心血管已慢性阻塞約90％，突然完全阻塞後造成大片心肌梗塞缺氧，經緊急裝置血管支架後才清醒，目前仍在恢復中。

澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成表示，這位患者平日不菸、不酒，且沒有三高心血管疾病家族史，昏倒前一周曾因為感覺走路喘且運動耐受力下降，而到澄清醫院心臟血管內科夜間門診求診，經劉昱成醫師評估後，但沒有胸悶、胸痛的症狀，當天曾抽血檢查，後續安排的運動心電圖檢測患者並未前往。

劉昱成說，患者日前急診時心電圖顯示是急性心肌梗塞，血栓塞在冠狀動脈的左前降支，經緊急做心導管手術先將小小血栓抽出，再用血管內氣球擴張狹窄的血管並裝置血管內支架，血流恢復暢通後血壓和心跳恢復穩定，稍後意識恢復但仍在加護病房住院數日後續觀察。

他說，雖然年輕、不菸、不酒，加上沒有三高和心血管疾病家族史的人，看起來是心肌梗塞低風險的人，但低風險不等於零風險，而應該要用自己的身體狀況做比較。如果覺得近期身體狀況明顯有變化，例如易喘、活動力下降，雖然只是小小的差異，可能已隱藏心血管的問題。

劉昱成說，心血管狹窄是一種漸進式的疾病，心血管粥狀硬化是慢慢形成，血管血流空間逐漸變窄，到最後完全阻塞就立即昏倒，甚至失去生命。

他說，心血管粥狀硬化到一定程度後才會出現症狀，運動心電圖檢查約有8成的心血管問題看得出來，越早發現心血管疾病可以用藥物治療，或更嚴格控制膽固醇，以防病情的惡化。提醒年輕民眾，千萬不要以為沒有壞習慣，身體都好好壯壯，而輕忽心肌梗塞的可能。

心血管疾病 三高 手術

上一則

退化性關節炎「雞尾酒療法」止痛 取自體血漿進行PRP注射

延伸閱讀

5歲以下兒童疫苗 南灣預計20日收到

5歲以下兒童疫苗 南灣預計20日收到
樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出嚴謹執行清潔防疫措施 讓顧客安心購物

樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出嚴謹執行清潔防疫措施 讓顧客安心購物
北京酒吧疫情擴散 官員指比新發地市場難防控

北京酒吧疫情擴散 官員指比新發地市場難防控
防疫鬆綁遭疑政治開放 讓陳時中7月脫身選台北市長？

防疫鬆綁遭疑政治開放 讓陳時中7月脫身選台北市長？

熱門新聞

有一位美國物理治療師警告女生不要在淋浴時邊小便，不僅僅是一個壞習慣之外，嚴重還有可能損壞骨盆底，而且隨著年紀越長越嚴重。 圖／ingimage

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

2022-06-09 05:44
夏季減肥大作戰開始。圖／摘自Pexels

夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂

2022-06-09 14:02
圖片來源 ／健康醫療網

多數中風患者曾出現小中風 專家：5徵兆要注意

2022-06-10 03:05
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起變形。記者周宗禎／攝影

手部退化性關節炎 醫籲這幾種職業特別注意

2022-06-06 05:36
「紐約時報」科學版記者莫耶近日寫文章指出，自己女兒新冠篩檢呈陽性後原以為全家最終都會感染，然而即使開始出現「典型新冠症狀」後，家裡其他人後來都沒有篩檢出陽性，專家認為這與「每個人對疫苗產生的免疫反應都不同」有關（示意圖，非當事人）。（路透）

女兒染疫 其他家人有症狀、未確診？專家曝關鍵原因

2022-06-09 23:00
神秘鼻腔透視巡迴展台北場在華山1914文化創意產業園區登場，台灣鼻科醫學會理事長葉德輝（由左至右）、李慶雲文教基金會理事長黃立民、疾管署署長周志浩。記者王昭儀／攝影

只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

2022-06-10 05:15

超人氣

更多 >
唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人
紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人
成龍痛批圍觀暴力男性無動於衷 官媒反批：好事之徒

成龍痛批圍觀暴力男性無動於衷 官媒反批：好事之徒
被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆