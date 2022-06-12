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6歲男確診後急性猛爆肝炎指數飆125倍 靠洗肝撿回一命

記者修瑞瑩／台南報導
雲林六歲男童感染新冠肺炎後發生急性猛爆性肝炎，在加護病房裡身上插滿管子，讓爸媽非常心疼。圖／取自網路
雲林六歲男童感染新冠肺炎後發生急性猛爆性肝炎，在加護病房裡身上插滿管子，讓爸媽非常心疼。圖／取自網路

台灣台大醫院雲林分院婦幼醫學中心最近報告一個6歲男童病例，在發病後不僅出現肺炎、腦水腫，同時還發生死亡率高達8成的猛爆性肝炎，肝炎指數超過正常值的125倍，經過緊急的「洗肝」，在加護病房搶救一周後，終於在第8天睜開眼睛，過程讓同樣確診的媽媽倍受煎熬。

隨著國內兒童感染新冠肺炎增加，腦炎與多系統發炎症候群（MIS-C）的重症病例數也跟著上升，讓家長相當擔心。

台大雲林分院婦幼中心副主任蔡政憲最近在中央疫情指揮中心舉辦的兒童感染心冠肺炎重症研討會中，分享了這名個案，6歲男童是在5月21日開始發燒，而前一天媽媽、8歲的姐姐及3歲的妹妹都快篩陽性，但症狀並不嚴重。

男童從晚間6點開始發燒，約39度，之後出現畏寒、嘔吐、眼睛上吊、用力咬舌及兩手、身體僵硬的情況，家長在晚間11時送醫，孩子已休克，相當危急，再轉送台大雲林分院，當時收縮壓為65、舒張壓30，血壓非常低，心跳則達180下，高燒到42.7度。

蔡政憲表示，兒童感染新冠肺炎後發生重症的前驅症狀包括高燒超過41度，意識不清、昏睡、持續頭痛、嘔吐、抽搐、步態不穩等，在這名患者身上都可以看到，由於確診新冠肺炎，Ct值14相當低，住院後馬上給予瑞德西韋、免疫球蛋白及介白素等藥物，而這名患者過去健康良好，只有過敏性鼻炎及氣喘，並沒有長期使用藥物，當時也沒有注射疫苗。

經過各項檢查，發現男童除了左下肺發炎外，還有急性腦水腫，顱內壓持續升高，同時必須仰賴呼吸器，住院第一天肝發炎指數ALT、AST就分別上升到1200、2000（正常為40以下），發生急性猛爆性肝炎，第二天兩項指數更是上升到各5000，情況非常不好，醫師緊急為他進行「洗肝」，包括血液透析及血漿置換。

當時家人除了爸爸之外，都在居家照護中，媽媽雖然對孩子的狀況很著急，但卻無法到醫院探視，住院第三天父親在加護病房外以視訊方式看孩子，孩子卻突然出現癱軟、眼睛偏斜，讓爸爸被嚇到。

由於肝發炎指數太高，產生高血氨的情況，醫師擔心會出現肝性腦病變，又緊急開腦置放顱內壓監測器，還好經過相關的治療，一周之後狀況逐漸穩定，第八天終於睜開眼睛，到第十天爸爸媽媽在病房外視訊探視，孩子雖然仍然插管，但已會哭著想找家人。

蔡振憲表示，患者前後經過五次的血漿置換，在加護病房住了兩周後，順利轉到一般病房，後續仍需要復健。

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