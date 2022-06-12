我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

台8成以上成人曾心悸 醫師：合併這4項症狀快就醫

記者修瑞瑩／台南報導
成大醫院心臟血管科醫師廖瑀。圖／成大提供
成大醫院心臟血管科醫師廖瑀。圖／成大提供

台灣醫界研究， 超過8成以上的健康成人都曾經發生心室早期收縮，也就是心律不整，一名42歲女性因心悸及活動時呼吸喘至成大醫院求診，心電圖檢查發現心室早期收縮頻繁發作，心臟超音波顯示左心室收縮功能不佳，診斷為心室早期收縮引發的心臟衰竭。醫師表示，心悸很常見，但不一定都是心臟有問題，如果合併呼吸困難4個症狀，要馬上就醫。

成大醫院心臟血管科醫師廖瑀表示，很多民眾都曾感覺到心臟的搏動，心悸是民眾就診心臟科最常見的原因之一，常以感覺到強烈、快速、不規則，或是漏一拍的心跳為主訴，持續時間短為數秒，長則可達數小時之久。造成心悸的可能原因，包括：心律不整、內分泌異常、電解質不均衡、藥物副作用，或是心理因素，其中僅約4成與心臟疾病相關。

他指出，心悸雖然令人困擾，但絕大多數不會危及生命；廖瑀醫師提醒，心悸若合併以下症狀就須多加注意，並尋求專科醫師診治：1.前胸骨下持續胸痛，有如被石頭重壓。2.全身盜汗。3.嚴重頭暈或昏厥。4.呼吸困難。

廖瑀表示，心室早期收縮是一種常見的心律不整，80%以上的健康成年人都曾發生過。原因是心室中存在異常的發電訊號干擾，使得心室提早收縮，並發生心房、心室收縮不協調的現象。絕大多數都沒有症狀，很多民眾是在健康檢查中發現的；而有症狀者則以心悸、頭暈或胸悶較為常見，有的也會以咳嗽、頸部感覺異常等特異的症狀來表現。心室早期收縮可能與抽菸、咖啡因或酒精攝取等生活習慣有關，也有些患者會在運動時有較頻繁的發作。

心室早期收縮的治療與否，需先由心臟科醫師診察及進行相關檢查。廖瑀表示，如無明顯症狀、每日心室早期收縮數量稀少且沒有結構性的心臟病，建議持續觀察及門診追蹤即可；若症狀明顯、每日心室早期收縮的數量極多或有結構性心臟病，則要接受治療，以避免造成左心室收縮功能受損，進而發展出下肢水腫、活動時呼吸喘及無法躺平睡覺等心衰竭症狀。

廖瑀表示，治療心室早期收縮，須從改變生活作息開始，並優先治療致病因。心律不整變化多端，有些類型可和平共處，有些則須積極治療；但只要有相關症狀，不論是年輕人或年長者，都應該諮詢專科醫師，討論最佳的處置方式，以維護長期健康。

心臟病 咖啡

上一則

確診後哺乳會傳染新生兒？ 研究證實反而帶來抗體

延伸閱讀

藥草養生術／藥草芳療 縮短新冠病程

藥草養生術／藥草芳療 縮短新冠病程
NBA／讚柯瑞拿出冠軍賽最佳表現 湯普森：心臟有夠大

NBA／讚柯瑞拿出冠軍賽最佳表現 湯普森：心臟有夠大
等到千萬心臟手術費 一看「捐款人」竟是主持人劉在錫

等到千萬心臟手術費 一看「捐款人」竟是主持人劉在錫
醫藥／運動沒喝水 恐心肌梗塞

醫藥／運動沒喝水 恐心肌梗塞

熱門新聞

有一位美國物理治療師警告女生不要在淋浴時邊小便，不僅僅是一個壞習慣之外，嚴重還有可能損壞骨盆底，而且隨著年紀越長越嚴重。 圖／ingimage

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

2022-06-09 05:44
夏季減肥大作戰開始。圖／摘自Pexels

夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂

2022-06-09 14:02
減少奶精的攝取，可改添加低脂牛奶或不加糖的杏仁奶。（本報資料照片）

堅守8原則 喝對咖啡才有益健康

2022-06-04 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

多數中風患者曾出現小中風 專家：5徵兆要注意

2022-06-10 03:05
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起變形。記者周宗禎／攝影

手部退化性關節炎 醫籲這幾種職業特別注意

2022-06-06 05:36
「紐約時報」科學版記者莫耶近日寫文章指出，自己女兒新冠篩檢呈陽性後原以為全家最終都會感染，然而即使開始出現「典型新冠症狀」後，家裡其他人後來都沒有篩檢出陽性，專家認為這與「每個人對疫苗產生的免疫反應都不同」有關（示意圖，非當事人）。（路透）

女兒染疫 其他家人有症狀、未確診？專家曝關鍵原因

2022-06-09 23:00

超人氣

更多 >
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望