確診後哺乳會傳染新生兒？ 研究證實反而帶來抗體

台北慈濟醫院針對確診產婦母乳哺餵有完整SOP，媽媽擠乳後可由醫護人員餵嬰孩喝母奶。圖／台北慈濟醫院提供

台灣疫情 持續發展，幼童族群成關注焦點，也讓不少染疫孕婦們擔心能否正常為新生兒哺乳，台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露指出，目前證據顯示新冠病毒不會透過母乳傳遞，曾確診或確診中的產婦哺乳還可將自身抗體傳予嬰孩，增加嬰孩對新冠病毒的抵抗力。

新北一名20歲的許小姐日前因陣痛而到台北慈濟醫院待產，卻在入院PCR採陽確診，後來在產科醫護全套防護裝備下順利生下一位男嬰，並接著轉入專責病房。

醫院指出，許小姐在生產前並無哺餵母乳的打算，後來聽衛教了解到母乳營養價值，以及可藉由母乳獲得媽媽體內的新冠病毒抗體，因此轉念開始擠乳，並由專人將母乳送到新生兒病房。

趙露露說明，國外己有研究指出，曾確診產婦的母乳中雖有發現新冠病毒的RNA，但並沒有發現具有活性的病毒，因此就現有資料顯示新冠病毒不太可能由母乳傳播病毒；會傳染給幼兒主要仍是媽媽親餵時口罩 沒戴好、消毒沒做足，或透過空氣微粒傳播導致。

趙露露指出，過去大家普遍擔心在專責病房擠出的母乳會被病毒汙染，但現在已有國外研究證實，將母乳進行巴氏消毒（Holder Pasteurization)，可有效的去除新冠病毒，嬰孩可安心食用。

趙露露提到，醫院一直以來致力於母嬰親善政策，針對確診產婦母乳哺餵有完整SOP，即生產前衛教，讓媽媽產後可在專責病房自行擠乳，之後由專人將擠乳袋送至新生兒病房，透過巴氏消毒法以62.5度消毒30分鐘後，再餵給嬰孩。

另外，有關5歲以下的嬰幼兒和新生兒目前無法接種新冠肺炎疫苗 ，趙露露表示，曾確診或打過疫苗的媽媽母乳中都有抗病毒抗體，若能哺餵母乳，將可以帶給嬰孩一定的保護效果，建議準媽媽們衡量疫苗接種的益處，盡量在生產前完成施打，保護自己也保護嬰孩。