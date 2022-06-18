防胎兒過大難產 孕媽咪應做妊娠糖尿病篩檢

孕婦游泳好處多。（本報資料照片）

妊娠糖尿病 孕婦母嬰併發症風險相對較高，醫師指出，近年肥胖、高齡孕婦多，容易出現妊娠糖尿病，做妊娠糖尿病篩檢 ，孕婦更能早期發現，早期追蹤。

國際研究文獻指出，妊娠糖尿病的盛行率大約介於2.6%至35.5%，會因不同種族及診斷標準值的差異而有所不同。台灣國健署去年7月起補助懷孕第24至28周孕婦妊娠糖尿病篩檢，截至今年4月已補助超過8萬名孕婦，初步發現異常率約18%，等於每5名媽媽就有1人有妊娠糖尿病。

懷孕期間母體過高血糖 ，會通過胎盤影響胎兒，會造成胎兒過大、肩難產、新生兒低血糖、黃疸等風險，不僅提高剖腹產機率，也會增加孕婦罹患妊娠高血壓、子癲前症以及產後發生典型糖尿病風險。

國健署建議懷孕第24至28周的孕婦，應定期到產檢院所接受空腹、口服75公克葡萄糖1小時及2小時後，共3次血漿葡萄糖測定的妊娠糖尿病篩檢。尤其家族孕婦曾有糖尿病病史、高齡、肥胖、曾經發生死胎、胎兒畸型、產檢發現胎兒過大、羊水過多等，都是妊娠糖尿病高危險族群。

若經篩檢及醫師診斷為妊娠糖尿病的孕婦，可經由飲食控制及運動，就能將血糖值維持在正常範圍內（每日空腹血糖建議控制在60~95mg/dl、餐後1小時60~140mg/dl、餐後2小時60~120mg/dl）。

台灣周產期醫學會理事、台北榮總婦女醫學部主治醫師葉長青表示，每5名孕婦有1人妊娠糖尿病「比例很高」，與亞洲人體質是糖尿病好發族群、高齡產婦及肥胖比例增加有關。

台灣榮新診所營養師李婉萍表示，根據統計，若懷孕時有妊娠糖尿病，即便生產後血糖時恢復正常，但未來仍有三分之一機率會得糖尿病。

許多媽媽在孕期嚴格控制飲食、體重、血糖值等，但產後不再持續追蹤，過幾年突然患糖尿病。李婉萍提醒，許多潛在糖尿病患血糖值逐年升高，但沒有提前注意，等到「變紅字」才驚覺，她建議，即便產後血糖值恢復正常，仍半年、一年定期到新陳代謝科、家醫科追蹤血糖值。

國健署提供四招控制妊娠糖尿病小撇步：

孕婦若確診妊娠糖尿病，烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，避免加工或醃製的食物。圖為示意。（本報資料照片）

1.控制體重：依懷孕前身體質量指數（BMI=體重公斤÷身高（公尺×公尺））進行整體熱量攝取的規劃，並以懷孕期間體重增加及每日血糖值。

進行熱量攝取的調整，相關的體重與熱量攝取等問題，建議可找營養師諮詢。

2.均衡飲食：適量攝取主食類、水果類、油脂類、奶類和肉魚蛋豆類，並多食用富含纖維質的食物，例如：蔬菜、全穀雜糧類等。

3.健康烹調：烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，避免加工或醃製的食物。

4.規律運動：每周至少5天，每天30分鐘或每周至少150分鐘的中等強度有氧運動（如：走路、游泳等），其中可穿插間歇休息。而運動過程中維持微喘、不渴、不熱為原則。