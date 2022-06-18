防胎兒畸形 高血糖孕婦應節制飲食、控制體重

妊娠糖尿病的孕婦可透過自我血糖監測，保護自己和孩子的健康。（本報資料照片）

妊娠糖尿病 發生於原本無血糖 問題卻在懷孕20周以上出現血糖不耐的孕媽咪們，通常在分娩後血糖會恢復正常，但仍有部分產婦會發展成第二型糖尿病。醫師指出，媽媽們也不用過於擔心，若確診為妊娠糖尿病，除了與衛教師溝通，也可從固定生活作息、建立合適的運動習慣，以及調整飲食來控制血糖。

一名懷孕五個多月的準媽媽，本身有糖尿病病史，但懷孕過程卻未節制飲食，不僅吃多喝水，體重也增加破表，起初因未有不適並不在意，直到產檢發現血糖異常，進一步檢查後，胎兒已出現肢體畸形等發育異常症狀，最終只能選擇中止妊娠。陳彥廷醫師表示，懷孕前若有血糖問題，懷孕時更容易血糖不穩定，也會對胎兒造成影響。

台灣亞洲大學附屬醫院婦產科醫師陳彥廷說，妊娠糖尿病在不同懷孕階段會造成不同的影響，包括產前的高血糖會使胎兒無心跳、早期流產或胎兒發育異常等，第二孕期後則容易提高子癲前症的風險、胎兒過大等問題，到了生產階段則常因胎兒過大造成新生兒或母體的生產損傷，甚至胎兒出生後，到了兒童時期也會增加肥胖 機率以及罹患心血管疾病的風險。

此外，若有BMI高、多囊性卵巢症候群、曾生產過體重過重的寶寶，以及其他綜合內外科合併疾病等的準媽媽們，在備孕或發現懷孕時就應先檢查是否有血糖過高問題，以免影響母體及寶寶健康。http://healthnews.com.tw/