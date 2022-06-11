家長注意 醫：兒童染疫後謹防MIS-C、橫紋肌溶解症

中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯提醒家長，兒童確診後4到6周有可能引發MIS-C，請家長留意。圖／台中市政府提供

台灣近期有數例兒童染疫後，引發孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯10日出席台中防疫記者會時提醒家長，兒童確診後4到6周有可能引發MIS-C；兒童感染確診後1周有可能併發「橫紋肌溶解症」；他也呼籲家長，務必讓孩童盡快施打疫苗 ，以減少併發症 產生。

王志堯表示，MIS-C是染疫後罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%，早期發現早期治療可提升治癒率。MIS-C主要發生在兒童與青少年確診後6周內，以6至12歲最多。

王志堯指出，孩童若有持續發燒且合併腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等任一症狀，或根據美國疾病管制與預防中心，孩童有呼吸困難、胸部疼痛或壓迫感、異常行為或是意識混淆、嚴重腹痛、無法喚醒或保持清醒、或膚色、嘴唇、指甲呈現青白、發紫等現象等MIS-C症狀，家長務必要緊急送醫評估。

王志堯說明，另一個併發症「橫紋肌溶解症」，新冠病毒會使肌肉 發炎，造成四肢疼痛，感染確診後1周，患者常發生手腳疼痛，是病毒感染後的反應性發炎，可多補充水分及熱敷緩解症狀，但若孩童肌肉疼痛，尿液由類似綠茶色轉變為紅茶色、可樂色，代表肌球蛋白進入腎臟導致出血性發炎，家長務必特別留意，盡早就醫診治。