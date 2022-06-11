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確診幼兒被火鍋熱湯燙傷 醫師緊急清創減少感染

記者江良誠／南投報導
南投醫院整形外科醫師呂明暐，為燙傷幼兒清創降低傷口感染機率。圖／南投醫院提供
南投醫院整形外科醫師呂明暐，為燙傷幼兒清創降低傷口感染機率。圖／南投醫院提供

台灣南投縣1歲幼童確診新冠肺炎，卻在用餐時遭火鍋熱湯燙傷，原本要轉送醫學中心治療，但因為確診個案數量多，一時無法安排手術，衛福部南投醫院接手，由整型外科與醫療團隊為傷口清創，透過輸液及傷口照護，讓幼童順利出院，後續由門診治療。

據了解，這名幼童用餐時，因為火鍋打翻被熱湯燙到，痛得嚎啕大哭，家人立刻用冷水沖傷口，並且求助緊急送醫，計畫送到中部醫學中心治療，但因為最近確診個案數量多，無法馬上安排住院手術，因此轉至南投醫院，由整形外科醫師呂明暐及醫療團隊合作治療。

呂明暐說，患者的燙傷範圍遍布右前、右外側軀幹、下巴及右上肢等部位，呈二至三度燙傷，占全身體表面積約13%。嬰幼兒如此大面積燙傷，傳統燙傷藥膏需直接擦拭傷口，幼兒極不舒服會激烈哭鬧，不容易確實清除傷口上壞死組織，容易有系統性感染風險。

醫師評估並與家屬討論後決定安排清創手術，透過術中適當的傷口清創後，使用銀離子抗菌敷料覆蓋傷口，降低傷口感染並減少傳統換藥的頻率跟不適。

呂明暐說，嬰幼兒因血管較細小，本就不容易置放周邊靜脈導管，而在哭鬧、食慾下降及大面積傷口等水分易流失情況下，讓手術麻醉前準備工作又多花費不少心力，經過適當清創，燙傷面積逐漸縮小，病患哭鬧程度減少，又恢復活力。

他說，嬰幼兒皮膚較薄，免疫系統也相對脆弱，面對同樣的燒燙傷，受傷的深度及感染機率可能會比成人嚴重。一旦發生燒燙傷之意外，應依「沖脫泡蓋送」的順序進行處理，並趕緊送醫。正確的急救措施有助減少皮膚受傷範圍、減緩傷口不適，並且減少後續感染機率。

手術 醫學 新冠肺炎

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