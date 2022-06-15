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香港腳康復後 皮膚藥要多擦1-2周

健康醫療網
香港腳好發於潮濕悶熱的環境。(圖:ingimage)
香港腳好發於潮濕悶熱的環境。(圖:ingimage)

皮膚科醫師指出，香港腳的成因是黴菌感染，黴菌喜歡在悶濕、悶熱的環境生長，所以保持乾爽就很重要。

香港腳是基因遺傳還是後天清潔的問題？台灣花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬表示，每一個人的皮膚角質、免疫系統可能都會有關係，但現階段沒辦法去做預測。不過，家庭中有人罹患香港腳，就比較容易感染，像是先生有太太就很容易罹患，可能在共同的浴室、共用拖鞋都有可能感染。

洪崧壬指出，香港腳以單側為主，比較容易生長在皮膚皺摺、紋路的地方，有些則是會起水泡。治療香港腳必須認真擦藥，大部分人都是癢了才擦、想到才擦，建議患者要有耐心，每天要擦至少要一個月起跳，而且擦的範圍要夠大，時間要夠久，只要看到皮膚有脫皮、異常、白白糜爛的地方並往外多擦1至2公分，最終要看到正常、健康的皮膚長出來。

洪崧壬也強調，擦到完全好、皮膚都恢復正常後，可以再多擦1至2個星期，並換新的襪子、鞋墊來避免復發。

此外，洪崧壬建議，藥膏薄薄地擦即可，切勿以為擦越厚越好，若有些患者是慢性角化型的就很難治療，若治療效果不好，可能就要用到口服抗黴菌藥物。

洪崧壬表示，香港腳最怕合併細菌感染，特別是有一些免疫系統比較不好的病人，像是糖尿病、末梢血液循環比較不好的就更容易會引發很多的併發症等比較嚴重的症狀。（本文由健康醫療網提供）

香港 糖尿病 併發症

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