香港腳康復後 皮膚藥要多擦1-2周

香港腳好發於潮濕悶熱的環境。(圖:ingimage)

皮膚科醫師指出，香港 腳的成因是黴菌感染，黴菌喜歡在悶濕、悶熱的環境生長，所以保持乾爽就很重要。

香港腳是基因遺傳還是後天清潔的問題？台灣花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬表示，每一個人的皮膚角質、免疫系統可能都會有關係，但現階段沒辦法去做預測。不過，家庭中有人罹患香港腳，就比較容易感染，像是先生有太太就很容易罹患，可能在共同的浴室、共用拖鞋都有可能感染。

洪崧壬指出，香港腳以單側為主，比較容易生長在皮膚皺摺、紋路的地方，有些則是會起水泡。治療香港腳必須認真擦藥，大部分人都是癢了才擦、想到才擦，建議患者要有耐心，每天要擦至少要一個月起跳，而且擦的範圍要夠大，時間要夠久，只要看到皮膚有脫皮、異常、白白糜爛的地方並往外多擦1至2公分，最終要看到正常、健康的皮膚長出來。

洪崧壬也強調，擦到完全好、皮膚都恢復正常後，可以再多擦1至2個星期，並換新的襪子、鞋墊來避免復發。

此外，洪崧壬建議，藥膏薄薄地擦即可，切勿以為擦越厚越好，若有些患者是慢性角化型的就很難治療，若治療效果不好，可能就要用到口服抗黴菌藥物。

洪崧壬表示，香港腳最怕合併細菌感染，特別是有一些免疫系統比較不好的病人，像是糖尿病 、末梢血液循環比較不好的就更容易會引發很多的併發症 等比較嚴重的症狀。（本文由健康醫療網提供）