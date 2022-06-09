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女兒染疫 其他家人有症狀、未確診？專家曝關鍵原因

編譯張君堯／即時報導
「紐約時報」科學版記者莫耶近日寫文章指出，自己女兒新冠篩檢呈陽性後原以為全家最終都會感染，然而即使開始出現「典型新冠症狀」後，家裡其他人後來都沒有篩檢出陽性，專家認為這與「每個人對疫苗產生的免疫反應都不同」有關（示意圖，非當事人）。（路透）
「紐約時報」科學版記者莫耶近日寫文章指出，自己女兒新冠篩檢呈陽性後原以為全家最終都會感染，然而即使開始出現「典型新冠症狀」後，家裡其他人後來都沒有篩檢出陽性，專家認為這與「每個人對疫苗產生的免疫反應都不同」有關（示意圖，非當事人）。（路透）

「紐約時報」科學版記者莫耶（Melinda Wenner Moyer）近日寫文章指出，自己女兒新冠篩檢呈陽性後原以為全家最終都會感染，然而即使開始出現「典型新冠症狀」後，家裡其他人後來都沒有篩檢出陽性，專家認為這與「每個人對疫苗產生的免疫反應都不同」有關。

根據報導，莫耶的女兒5日發燒後隔天便收到學校的電郵通知「幾天前曾接觸過新冠病毒」，隨後莫耶給女兒進行快篩時得到陽性結果，莫耶指出「我讓自己接受全家人最終都會感染的可能性」。在女兒最初篩檢呈陽性的那天，莫耶11歲的兒子便感覺不舒服，並開始出現頭痛、疲勞、喉嚨痛和流鼻涕等典型新冠症狀。

2天後莫耶丈夫也出現喉嚨痛和鼻塞的情況，但莫耶指出「儘管連續7天進行篩檢，但我的丈夫和兒子從未出現陽性結果，其中包括我兒子出現症狀第5天和我丈夫第3天進行的PCR篩檢」，而莫耶本人更是從未出現任何症狀。為了尋找答案，莫耶隨後致電給免疫學、微生物學和病毒學方面的專家。專家問的第一件事是整個家庭是否都接種疫苗，而莫耶和丈夫都接種一般疫苗和加強劑、孩子也都至少接種一般疫苗。

約翰霍普金斯大學健康安全中心的免疫學家葛倫沃（Gigi Gronvall）表示當接觸到新冠病毒時，已經接種疫苗的免疫系統會比未接種疫苗「更快發揮作用」、而這種快速反應會影響接下來的一切。快速的免疫反應能減慢病毒繁殖和傳播速度。由於病毒不會在接種疫苗的個體中快速複製，因此他們在接觸病毒後不太可能篩檢出陽性，主要是因為其免疫系統「將病毒載量保持在檢測水平以下」。

莫耶表示「我的丈夫和兒子有可能確實感染，但他們接種疫苗的免疫系統能夠很好地抵禦感染，以至於他們的鼻子或喉嚨中從來沒有足夠的病毒蛋白來篩檢出陽性」。儘管如此，專家告訴莫耶「即使接種疫苗的人體內沒有高水平的病毒，他們仍會出現強烈的新冠症狀」，但實際上都會是由免疫系統對病毒的反應、而不是病毒本身引發。至於連症狀都沒有出現的莫耶則可能是因為她的免疫系統很快抵禦病毒，讓她從未有機會感到不適。

疫苗 篩檢 檢測

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