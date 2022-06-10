悶悶不樂又憂鬱是巴金森病惡化？專家：細節揪出長者失能危機

圖片來源 ／健康醫療網

巴金森病患者可能合併憂鬱症 狀，若未妥善治療，恐加速失能。一位70歲罹患巴金森病的老先生，透過藥物控制動作障礙，罹病2、3年來病況穩定，直到兒子發現父親時常面無表情呆坐、悶悶不樂，言談間甚至拋出輕生的念頭，才驚覺異樣陪同回診。醫師問診後得知老先生過去會自己外出到公園與朋友聚會，但罹病後因爲手顫抖、動作緩慢、步態不如以往穩健，非常介意外界的眼光，更擔心被老友嘲笑，愈來愈不喜歡出門。判斷老先生可能已出現憂鬱症狀，在協助調整治療藥物後，老先生心情慢慢好轉，不僅願意外出，甚至開始主動復健、運動，幫助自身病情穩定。

關於巴金森病的憂鬱症狀，醫師怎麼說…

Ｑ：為什麼巴金森病會出現憂鬱症狀？

巴金森病不僅會有手抖、動作緩慢、肢體僵硬等外顯的動作障礙症狀，還會合併非動作障礙症狀，如憂鬱、睡眠障礙等，若未妥善治療，可能會加速失能。屏東寶建醫院神經內科醫師李杰勳表示，巴金森病的憂鬱症狀在整個巴金森病的病程都有可能發生，發生率從40-60%不等，有些患者是在罹患巴金森病後出現憂鬱症狀，有的則是因憂鬱就醫，才確診為巴金森病，但究竟屬於前驅症狀或因病而產生憂鬱，目前尚無法釐清。此外，巴金森病患者約有30%會合併失智 症，尤其罹病10年後，合併失智症達70%-80%；而睡眠障礙較常發生於巴金森病的晚期。

Ｑ：該怎麼預防巴金森病的憂鬱症狀？

防止巴金森病惡化出現憂鬱狀況，掌握黃金治療期、穩定病程發展是最重要的。李杰勳指出，目前巴金森病主要治療藥物為左旋多巴及多巴胺受體促效劑，李杰勳表示，如果患者較年輕且需工作，會評估給予一天服用一次的多巴胺受體促效劑，以免因忙碌而忘記服藥，而當效果不佳時，則搭配使用低劑量的左旋多巴；如果年紀較大者且症狀較晚期者，則可優先給予低劑量左旋多巴，並視情況增加劑量。

李杰勳也表示，雖然目前最有效果的治療藥物為左旋多巴，不過，此藥具有蜜月期，也就是服用5年左右，藥物有效治療濃度在體內無法維持穩定，會出現無法控制肢體動作的現象，如異動症、斷電現象等，可能使患者遭受異樣眼光，增加憂鬱症狀發生的可能。建議患者及家屬主動與醫師討論症狀，隨時調整治療方式。

Ｑ：若患者已出現憂鬱症狀，如何改善？

巴金森病的藥物選擇需考量患者的個別狀況，一般而言，會盡量以愈少的藥物來達到治療效果，例如某種多巴胺受體促效劑能治療動作障礙，且藥理上也具有治療憂鬱效果，因此，臨床上會優先給予此藥物治療合併憂鬱症的巴金森病患者。

「要活就要動」，李杰勳強調，因肢體僵硬、顫抖而不想出門，減少接受外界刺激，漸漸可能出現失智或憂鬱，時間久了就可能失能、臥床。他呼籲，絕對不能放棄治療，尤其還應搭配復健、運動，讓患者保持生活自理的能力。

李杰勳臨床發現，在地許多年長者對手抖、動作緩慢等症狀不以為意，尤其居住於偏遠或山區的長者，因接受訊息的媒介較少或子女外出工作，再加上就醫不便，家屬帶來就醫時，患者通常必須扶著枴杖或攙扶，已屬於較晚期；而家住市區者，因子女獲取疾病知識的管道較多，發現長輩異常時通常較早期。

除了動作變慢、靜態性顫抖、關節僵硬、步態不穩等常見的動作障礙外，年長的巴金森病患者出現部分症狀時，容易被誤認為老化現象，李杰勳提醒，可留心觀察家中長輩日常動作的變化，若發現異常盡快陪伴就醫，才能及早發現問題盡早治療，如：

♦走路開始前傾且駝背

♦寫字變慢、字體變小

♦手部僵硬無法正常刷牙、扣釦子

♦說話音調改變、變小聲

♦不明原因的失眠或憂鬱

巴金森病自我檢測 40秒手指操

台灣動作障礙學會呼籲民眾透過「巴金森手指操」自我檢測，將右手伸直後打開手指，上下手指輕碰25下後，再換左手做，建議每個月檢測一次，如果發現動作變慢、停頓打不開或開合大小改變，應先就醫排除關節及肌腱問題，再由醫師詳細評估。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54066

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