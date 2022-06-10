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多數中風患者曾出現小中風 專家：5徵兆要注意

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

中風是常見的急重症之一，通常是腦血管破裂出血或腦血管梗塞所引起，使腦部細胞因此缺氧缺血而損傷，無法維持正常生理機能。

中風分2種 高危險族群須當心

台灣行政院衛生署立豐原醫院林慶鐘前中醫部主任指出，中風可分為缺血性中風和出血性中風。缺血性中風是因腦血管阻塞而導致腦細胞缺血；出血性中風則是因腦血管破裂，產生血塊壓迫腦細胞及影響供血。

而中風的高危險群包括：高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、凝血異常、肥胖、抽菸、飲酒過量、缺乏運動、高膽固醇飲食等，皆有可能增加腦中風發生之風險。

5症狀要警覺

許多患者在中風發作前，都會先經歷過所謂的「小中風」，也就是斷暫的腦缺血。

林慶鐘提醒，若出現以下5大小中風症狀，就代表你可能是中風的高危險群，需盡快就醫，以免演變成嚴重的腦部血管阻塞導致中風：

1.手腳或臉部突然發麻或無力，尤其是身體的單側

2.突然感到困惑，口齒不清，或聽不懂別人的話

3.單眼或雙眼視力突然模糊

4.突然舉步困難，覺得昏眩，失去平衡或協調

5.突然不明原因的頭痛欲裂

中醫治療中風 以針灸為主

一般認知上，中醫用來治療中風，主要還是以針灸為主，其治療期間以一年內為神經黃金期。針灸在中風治療有兩個部份，一是體針。主要是在肢體上刺激肌肉張力維持平衡，讓肌肉不會張力過大導致攣縮，或是肌肉張力不足而致肌肉無力。

另外還有頭皮針。林慶鐘說，主要是因頭皮主掌著很多氣血的循環，中醫改善中風的概念，是要改善腦循環和腦血流量。頭皮針可以改善患處的血液循環，近一步改善患者的復原速度流量。

預防腦中風 日常5招跟著做

1.控制體重、養成運動的習慣，並且飲食清淡、戒除菸酒、不暴飲暴食。

2.每天攝取五份以上的蔬果（對心血管有益的食物：全麥、糙米、玉米、菇類、深海魚、洋蔥、蒜等）。

3.保持充分的睡眠、大便順暢，避免熬夜及過度勞累。

4.天氣炎熱時多喝水，寒流來襲時注意保暖。

5.保健穴道：透過按壓穴道，藉由經絡的作用，使體內氣血運行暢通，達到預防保健的目的。

【延伸閱讀】

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每4人就有1人發生中風！　生活3大預防原則要做到

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54029

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中風 肌肉 高血壓

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