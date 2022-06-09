乳癌患者副作用致手指僵硬 針灸及中藥調理後緩解

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，乳癌患者使用抗賀爾蒙藥物治療，副作用導致關節疼痛僵硬，中醫針灸可以改善疼痛的症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名56歲婦人罹患乳癌，術後恢復良好，並持續接受抗賀爾蒙治療，但近半年來手指經常僵硬無法彎曲，擔心是類風溼性關節 炎作祟，就醫檢查發現原來是藥物副作用引起，經中醫師針灸及中藥調理，手指僵硬症狀緩解，才擺脫疼痛，重燃抗癌信心。

台灣亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，停經後且賀爾蒙受體陽性的乳癌患者，經常會使用「芳香環轉化酶抑制劑」等抗賀爾蒙藥物治療，但此類藥物副作用會導致關節疼痛僵硬，讓患者的肩、腕、指、髖、踝等關節部位出現不適症狀，嚴重者會影響正常生活，甚至造成嚴重情緒困擾。

他說，根據流行病學統計，約有一半的患者使用這類藥物治療時，會出現關節不適副作用，雖會造成生活困擾，但患者不可擅自停藥，否則將會導致癌症 復發率提高，死亡率也會因此上升。雖然可透過消炎止痛藥抑制關節疼痛症狀，但並不適合腸胃道潰瘍或腎功能異常的患者。

王崧說，美國臨床腫瘤醫學 年會去年發表一項研究，顯示中醫針灸可以改善患者疼痛的症狀，在療程結束後，療效甚至可以持續至少一年之久，幾乎不會出現其他副作用。針灸研究相對於中藥來說容易許多，雖然中藥在這一部份尚未有實證，但臨床經驗上，中藥應用於相關症狀治療也有效果，鼓勵抗癌患者面對身體不適時千萬別放棄。