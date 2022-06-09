我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

中國殲7戰機失事 撞民宅1死2傷 飛行員跳傘獲救

乳癌患者副作用致手指僵硬 針灸及中藥調理後緩解

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，乳癌患者使用抗賀爾蒙藥物治療，副作用導致關節疼痛僵硬，中醫針灸可以改善疼痛的症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，乳癌患者使用抗賀爾蒙藥物治療，副作用導致關節疼痛僵硬，中醫針灸可以改善疼痛的症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名56歲婦人罹患乳癌，術後恢復良好，並持續接受抗賀爾蒙治療，但近半年來手指經常僵硬無法彎曲，擔心是類風溼性關節炎作祟，就醫檢查發現原來是藥物副作用引起，經中醫師針灸及中藥調理，手指僵硬症狀緩解，才擺脫疼痛，重燃抗癌信心。

台灣亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，停經後且賀爾蒙受體陽性的乳癌患者，經常會使用「芳香環轉化酶抑制劑」等抗賀爾蒙藥物治療，但此類藥物副作用會導致關節疼痛僵硬，讓患者的肩、腕、指、髖、踝等關節部位出現不適症狀，嚴重者會影響正常生活，甚至造成嚴重情緒困擾。

他說，根據流行病學統計，約有一半的患者使用這類藥物治療時，會出現關節不適副作用，雖會造成生活困擾，但患者不可擅自停藥，否則將會導致癌症復發率提高，死亡率也會因此上升。雖然可透過消炎止痛藥抑制關節疼痛症狀，但並不適合腸胃道潰瘍或腎功能異常的患者。

王崧說，美國臨床腫瘤醫學年會去年發表一項研究，顯示中醫針灸可以改善患者疼痛的症狀，在療程結束後，療效甚至可以持續至少一年之久，幾乎不會出現其他副作用。針灸研究相對於中藥來說容易許多，雖然中藥在這一部份尚未有實證，但臨床經驗上，中藥應用於相關症狀治療也有效果，鼓勵抗癌患者面對身體不適時千萬別放棄。

關節 醫學 癌症

上一則

20年挺過5癌症 開刀數十次 他怎麼做到的？

延伸閱讀

乳癌術後運動 可降低副作用

乳癌術後運動 可降低副作用
大突破…直腸癌病患 藥物試驗治好了

大突破…直腸癌病患 藥物試驗治好了

胸部小腫塊竟是乳癌第四期 「自我檢查」快跟著做

胸部小腫塊竟是乳癌第四期 「自我檢查」快跟著做

周曉平中醫談特效針灸治療

周曉平中醫談特效針灸治療

熱門新聞

減少奶精的攝取，可改添加低脂牛奶或不加糖的杏仁奶。（本報資料照片）

堅守8原則 喝對咖啡才有益健康

2022-06-04 02:00
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

研究：每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% …加糖有同樣效果

2022-06-02 22:00
以色列最新研究顯示，65歲以上的新冠病患無論是否接種過新冠疫苗，服用輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid後，皆能大幅降低住院及死亡風險。路透

研究：不管有否打疫苗 輝瑞新冠藥大幅降低長者重症率

2022-06-03 18:23
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起變形。記者周宗禎／攝影

手部退化性關節炎 醫籲這幾種職業特別注意

2022-06-06 05:36
（圖：健康醫療網提供）

3C藍光加速腦功能失調 中年男「一夜尿逾2次」狂如廁不成眠

2022-06-02 00:15
圖片來源 ／健康醫療網

常覺得心痛恐是心臟冠狀動脈阻塞 7旬翁靠「它」救命

2022-06-03 02:00

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著