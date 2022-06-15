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心痛不理 心臟冠狀動脈阻塞恐致命

健康醫療網
心臟冠狀動脈阻塞若置之不理，恐迎來心肌梗塞，隨時有致死的危險。此為示意圖。（本報資料照片）
心臟冠狀動脈阻塞若置之不理，恐迎來心肌梗塞，隨時有致死的危險。此為示意圖。（本報資料照片）

爬樓梯心會痛、講話講到激烈處心也會痛，75歲陳先生因屢屢感覺心痛而就醫，檢查竟是心臟冠狀動脈阻塞所造成的心絞痛，若置之不理，恐迎來心肌梗塞，隨時有致死的危險。

羅東博愛醫院徐仁德醫師表示，以陳先生的狀況，治療方式有兩種，一種是透過傳統外科手術進行冠狀動脈繞道手術，另一種方式是以心導管技術打通阻塞之血管、放入支架，以維持血液暢通。

相較心導管治療，傳統外科手術對於複雜病變的冠狀動脈心臟病，雖術後復發的機率相對較低，但仍存在麻醉風險與手術風險，加上陳先生年紀較大，因此在與醫師討論過後，決定選擇心導管治療。

陳先生的案例屬於複雜性心臟病變，除了動脈硬化且鈣化的狀況較嚴重之外，鈣化的血管角度也較大、位置較深入，要順利治療需克服層層關卡。

羅東博愛醫院邀請林口長庚心臟內科張其任主任共同為陳先生進行治療，過程中除了使用鑽石旋磨術削去血管鈣化處，也透過逆向導絲技術克服入口角度過大的血管，並搭配使用遠端橈動脈鼻煙壺穿刺技法，讓病人在治療中與治療後有更舒適的治療體驗，同時降低出血率與近端橈動脈的阻塞率，以及減少術後蔓延至前臂的皮下血腫狀況。

徐仁德解釋，嚴重血管鈣化治療之所以棘手，在於鈣化的程度越嚴重，打通難度越高，治療中所使用的鑽石旋磨機，以一分鐘14至16萬轉的鑽石磨頭打通血管，再利用氣球撐開、放入三支支架才算完成。此次治療因難度較高，治程長達五小時，但治療後病人恢復速度快，觀察一天後，隔天即可出院。

（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/）

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