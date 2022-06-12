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久站後單側腳水腫、疼痛 竟是腿股深部靜脈栓塞

王駿杰
要預防腿股血栓的發生，除一般基本健康保健，包含體重控制、健康飲食等，最重要的是避免久坐或久站，增加日常活動量，適時起身走動。（圖：台灣新竹台大分院新竹醫院提供）
要預防腿股血栓的發生，除一般基本健康保健，包含體重控制、健康飲食等，最重要的是避免久坐或久站，增加日常活動量，適時起身走動。（圖：台灣新竹台大分院新竹醫院提供）

30歲陳姓女子是餐廳服務員，因工作久站已習慣雙腳稍微浮腫狀態，近期忽感左腳比右腳還腫，且逐漸延伸到大腿，甚至直接比右腳粗一倍還伴隨明顯脹痛，就醫發現陳的骨盆腔髂靜脈到大腿的股靜脈都塞滿血栓，因此接受抗凝血劑治療，才順利康復。

台灣新竹台大分院新竹醫院心臟血管內科醫師林姝含指出，看到陳女明顯的單側腳水腫，便安排血管超音波檢查和電腦斷層掃瞄，發現陳從骨盆腔裡髂靜脈到大腿的股靜脈都塞滿血栓，證實深部靜脈栓塞的診斷。

林姝含說明，深部靜脈栓塞就是深層的靜脈因為血栓造成阻塞，又以下肢的深部靜脈栓塞最為常見。靜脈的血流本身較慢，加上下肢靜脈血流的方向和地心引力相反，更容易因為回流不好而增加血栓產生的機會。

相對於深層靜脈，淺層可看到靜脈因為回流不佳產生的擴張病變，是所謂的靜脈曲張；而深層的靜脈雖無法從外觀直視，但因扮演下肢血流匯集的角色，一旦發生血栓，就會產生下肢明顯的腫脹。

深部靜脈栓塞常見症狀包含患肢疼痛感、水腫、腿圍變大、小腿腹壓痛等，在急性期可能併發蜂窩組織炎。急性靜脈栓塞甚至可能因組織急性水腫，造成患肢組織內壓力過高，進一步導致動脈血液循環受阻，使患肢缺血壞死，若不及時處理甚至可能導致截肢、致死。

林姝含說，深部靜脈栓塞至慢性期，可能造成病變處色素沉著、潰瘍、發紅疼痛、皮下組織發炎、淋巴管、肌肉發炎、傷口不易癒合等症狀。因為慢性的靜脈血栓會造成靜脈發炎、纖維化等變化，即使後續使用藥物溶解血栓，也可能因為靜脈已經發生不可逆的病變，導致所謂的栓塞後症候群而產生上述難以治癒的症狀。

林姝含說，老年人、長期久站或久坐者、孕產期婦女、癌症患者、先天性血栓病患者、抗磷脂質症候群患者等都是深部靜脈栓塞的高風險族群。深部靜脈栓塞的首要治療方針是抗凝血劑，較輕微的病患可直接使用口服抗凝血劑，較嚴重者則需要住院使用針劑抗凝血劑，效果穩定後再銜接到口服劑型。

一部分病患可能因血栓量太大、靜脈有結構上的異常、對抗凝血劑的反應不佳，或已經產生危及患肢的缺血症狀，此時需考慮進一步侵入性取栓、溶栓或血栓去除術。

林姝含提醒，要預防血栓的發生，除一般基本健康保健，包含體重控制、健康飲食等，最重要的是避免久坐或久站，增加日常活動量，適時起身走動。若因工作需求需要久坐或久站，或已知下肢回流較差，建議穿著醫療等級彈性襪，減少靜脈擴張，改善下肢血液回流。

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