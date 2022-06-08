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糞便篩檢異常不做大腸鏡 死亡風險恐飆升

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

免疫法糞便潛血檢查，可有效降低35％大腸癌死亡率。一般來說，大腸癌是可以預防的，而且早期發現，其治癒率相當高。

糞便篩檢有異常 就要進行大腸鏡

台大醫院內科部邱瀚模教授指出，糞便潛血檢查結果為異常者較一般族群罹患大腸癌風險高20至30倍，若未進一步接受大腸鏡檢查，進而找出病灶，並予以處理，則大腸癌的死亡風險將增加6成4。

國民健康署呼籲，如糞便潛血檢查結果異常者，務必配合進一步做大腸鏡檢查，才能早期揪出潛藏在身體裡的息肉及癌症，並儘早阻斷癌前病變，甚至癌症的進展。

延遲大腸鏡檢查 增加罹癌風險

早期大腸癌診療的存活率高，5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌5年存活率則不到2成。另研究資料顯示，篩檢結果異常者若是延遲確診，其罹患大腸癌的風險將大幅增加，超過一年才接受大腸鏡檢查者，罹患進行型大腸癌風險更高達2.8倍；建議於篩檢異常6個月內接受大腸鏡檢查。

遠離危險因子 才能跟腸癌說掰掰

大腸癌的危險因子包含肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史等，建議平時維持規律的運動習慣，有助於體內新陳代謝；飲食方面，應多攝取富含膳食纖維的新鮮蔬果，以促進腸胃蠕動，肉類的攝取需避免紅肉、加工肉品及高脂肪部位等。

由於大腸癌的發生率會隨年齡增長而攀升，故定期篩檢才能「腸」保健康，遠離大腸癌。

【延伸閱讀】

有症狀檢查　沒症狀篩檢　「腸」保健康

父子接連得腸癌　醫：家族史提早30歲篩檢

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53976

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https://www.healthnews.com.tw

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