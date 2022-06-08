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胸部小腫塊竟是乳癌第四期 「自我檢查」快跟著做

健康醫療網／記者林怡亭報導

後，目前正穩定恢復中。

女性殺手早期發現 治療存活率高達9成

亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明表示，乳癌被稱為女性殺手的原因，是乳癌死亡率位居第四位，且近年來女性乳癌患者有年輕化的趨勢，35歲以下的年輕型乳癌佔9%，但其實日常生活中，只要透過自我檢測揪出病灶，經過治療後的存活率可高達九成以上，早期發現就有機會抗癌成功。

乳癌危險因子一次看 莫輕忽乳癌威脅

乳癌發生原因通常都與激素有相關聯，吳聰明主任指出，危險因子包括家族遺傳、高齡產婦、喝酒、熬夜、抽菸、肥胖族群，以及長期使用賀爾蒙補充劑等，不過他提醒仍有不少乳癌患者不具備上述危險因子，因此不能因而輕忽乳癌的威脅。

更年期易誘發乳癌 自我檢測是關鍵

吳聰明主任強調，女性在更年期後雌激素會產生巨大變化，容易誘發乳癌，透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率，例如月經結束後7-11天，可在鏡子前將手臂完全伸展開來，檢查乳房外觀輪廓線有沒有明顯變化，或者出現酒窩，以及乳頭有無凹陷、牽拉、變形、腫脹以及異常分泌物。

手觸摸乳房檢查 疑有硬塊快就醫

除了肉眼檢查外，吳聰明主任建議，可手觸摸乳房是否有腫塊，透過四指併攏，用前三指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位，如果摸到疑似乳腺有腫塊，建議盡快就醫安排超音波檢查。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53990

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