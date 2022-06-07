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抗新冠中藥別亂吃 中醫建議千萬不要病急亂投藥

記者周宗禎／台南報導
「國立中醫藥研究所」清冠一號方動態查詢連結，可查詢附近看視訊中醫診所名單。記者周宗禎／翻攝
「國立中醫藥研究所」清冠一號方動態查詢連結，可查詢附近看視訊中醫診所名單。記者周宗禎／翻攝

疫情嚴峻、許多染疫民眾怕吃西藥、造成清冠1號大缺貨，網路出現清冠一號團購、類清冠處方水煎藥、防疫茶等搶購熱潮，有人花大錢買到吃了反而病情惡化。

台灣大台南中醫師公會理事長郭世芳呼籲確診民眾，清冠一號好用，但不一定非用不可，專業中醫視訊診療、有些人不太有信心的「科學中藥」一樣有效。他說，體質偏冷或有腹瀉症狀都不太適合，中醫師把關才能安全使用。

郭世芳指出，所謂清冠一號藥方主要採用10味藥：黃芩、魚腥草、板藍根、荊芥、栝蔞實、桑葉、厚朴、薄荷、炙甘草及防風，政府授權8家中藥廠製造時疫情不嚴重，主供外銷，現在疫情指揮中心通過專案給付；不過這套藥材非所有新冠症狀都合用。

郭世芳說，新冠確診症狀常因人而異，從鼻咽不適、喉嚨痛、發燒、咳嗽、酸痛、肺炎甚至最近讓家長聞之色變的腦炎，但清冠一號並不是完全適合處理以上症狀。

就像西醫除使用抗病毒藥物，更多是症狀處理，清冠一號有研究報告支持療效，但中醫師能透過問診和望診舌黏膜，依個別病況差異調配中藥可能更有療效，民眾應遵照醫師建議，選擇最適合的藥方，科學中藥也能迅速痊癒。

中醫郭傳揚表示，已治好兩百多確診案例，因清冠一號缺貨他只優先提供三類患者：65歲以上、高風險包括共病或未完成兩劑疫苗施打者，或12歲以下幼童，事實上這200多例9成都以辨證論治的科學中藥處理，常見的喉痛、咳嗽和發燒都有療效，迅速緩解症狀、快篩轉陰。

民眾確診可先上「國立中醫藥研究所」的清冠一號方動態查詢連結https://bit.ly/3G5vChg，查詢自家附近有看視訊的中醫診所，打電話預約門診，或加入台南市官方「快疫通」、「台南共照雲」，也可詢問台南防疫專線06-2880180，能更有效率而不慌亂面對疫情。

台南市官方快疫通、台南共照雲也可查詢距離較近的視訊中醫診所。記者周宗禎／翻攝
台南市官方快疫通、台南共照雲也可查詢距離較近的視訊中醫診所。記者周宗禎／翻攝

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