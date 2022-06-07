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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

每天喝兩杯半糖紅茶 45歲男罹糖尿病前期

記者黃寅／綜合報導
手搖飲未要標示總糖量，長期飲用恐會造成代謝異常。（本報資料照片）
手搖飲未要標示總糖量，長期飲用恐會造成代謝異常。（本報資料照片）

一名45歲男性因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以冰涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上兩杯半糖紅茶，加上飲食習慣不均衡，長期下來造成代謝異常。日前健康檢查，他發現自己竟已是糖尿病前期，趕緊戒除手搖飲，並搭配營養師指導，希望病情能改善。

台灣亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均指出，民眾除了固定三餐之外，若再喝一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當（約710大卡），相當於13顆方糖（約66公克），都超出成人每日所需攝取量，如果有人一天2杯以上，那幾乎是爆量了。

她強調，世界衛生組織建議，每日糖攝取量不宜超過總熱量的10%，最好的情況是控制在5%以下，以成人每日飲食總熱量2000大卡為例，添加糖攝取不宜超過200大卡。以1公克糖熱量4大卡計算，即為每日糖攝取應低於50公克（約10顆方糖）。

攝取過量的糖不僅會加速老化、容易蛀牙、增加罹患癌症的風險，也容易造成胰島素阻抗、三酸甘油脂升高，促使血壓、血糖、血脂異常，提升罹患糖尿病以及心血管疾病的風險。

劉彥均說，若短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖，挑選配料時也應該注意。像是黑糖熬煮的珍珠、蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥、蜂蜜蘆薈等，都可能在無形中增加糖份攝取量，若要減少多餘熱量可盡量選擇不加料。

她建議，不喜歡喝白開水可以用無糖茶類來取代，茶中的兒茶素可以幫助身體抗氧化以及促進代謝。若想喝奶茶，奶精當中含有反式脂肪，攝取過多容易造成心血管以及身體負擔，建議選擇無糖的鮮奶茶，或以無糖豆漿、牛奶、燕麥奶為基底的飲料，作為補充蛋白質的來源也不失為一項好選擇。

她提醒，糖產生的危害不容小覷，含糖飲料及甜食切忌過量食用，除了市售手搖飲料需要注意含糖量的攝取之外，挑選包裝飲料時，也要多加留意營養標示中的糖；日常生活還是建議以飲用開水為主，人生才能甜蜜又健康。

亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均（右）向病患衛教。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）...
亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均（右）向病患衛教。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）（圖左非當事人）

糖尿病 血壓 癌症

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