臉頰反覆腫痛以為惡性腫瘤 少女牙齒「根尖囊腫」

臉頰反覆腫痛以為惡性腫瘤，原來是「根尖囊腫」作祟。圖為示意圖。(Gettｙ Images)

一名16歲少女因左上臉頰持續疼痛，家人擔心是惡性腫瘤 焦慮不安，診所轉介至台灣奇美醫學 中心。醫師檢查發現左上顎除牙齦腫痛、牙齒敲擊會痛及側門齒牙髓壞死，X光片也有陰影，疑因水瘤過大包圍左上顎側門齒，並侵犯到上顎鼻竇，初步診斷「齒源性根尖囊腫」（俗稱水瘤）。

奇美牙髓病科主治醫師陳昭安表示，因長期慢性發作，平常不會有感覺，但在身體免疫力下降時，就會有急性腫脹反應。進行減壓治療並做病理檢查，切片結果也良性，再根管治療，病灶明顯縮小，但經過4年一直未能根治，醫師最後以顯微根尖手術 ，將根尖病灶死角徹底清除，已完全癒合。

陳昭安說，根尖囊腫主因根管內細菌造成，通常良性，若病灶過大，須病理切片確定。蛀牙後微生物逐漸入侵到牙髓腔內，使牙髓組織壞死，細菌分解組織，釋放毒素產生病灶，尺寸會逐漸變大，占據顎骨空間，不容易察覺，通常有症狀才處理。初步根管治療可解決疼痛，但口腔巨大病灶需長期治療，病人很容易中斷療程。

臉頰反覆腫痛以為惡性腫瘤，原來是「根尖囊腫」作祟。（圖：奇美醫學中心提供） 臉頰反覆腫痛以為惡性腫瘤，原來是「根尖囊腫」作祟。（圖：奇美醫學中心提供）

另巨大病灶牙齒細菌種類多又複雜，深入牙本質小管不易清除乾淨，根管治療成功率約八成。若根尖囊腫不消失，代表根管內外仍有細菌，最終還是要手術才能根除。

傳統根尖手術對牙根尖的處理無法有效治療，醫師只能憑肉眼及手感簡單切除牙根尖，現在顯微根尖手術使用高倍率顯微鏡、明亮的照明、具有高倍放大的視野，刮除病變組織、切除根尖病灶及根尖逆向填補，都能清得更乾淨，成功率已達9成以上，比傳統根尖手術高很多。

陳昭安表示，根管治療後也要注意再度感染問題，若誤以為是「火氣大」造成的紅、腫、痛，便可能耽誤黃金治療時間病灶惡化，定期檢視不容忽視。