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手部退化性關節炎 醫籲這幾種職業特別注意

記者周宗禎／台南報導
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起變形。記者周宗禎／攝影
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起變形。記者周宗禎／攝影

某些職業、遺傳體質很容易有手部退化性關節炎，不保養治療可能侵蝕關節、嚴重變形疼痛。台灣奇美醫學中心6日發表案例，呼籲民眾尤其從事美容美髮、餐飲、清潔與需搬重物要多留意。

風濕免疫科主治醫師陳昭宇舉最近案例說，54歲葉女士從事美髮業，雙手第二至五手指末端兩關節疼痛多年，工作時疼痛不堪，冬天及下雨前更痛，關節兩側突起，摸起來硬硬的沒有紅腫熱，擔心是類風濕性關節炎。

經詢問病史、理學檢查及手部X光確定手部退化性關節炎，應與家族遺傳與工作相關。以健保給付非類固醇消炎藥，衛教關節保養、運動、熱敷等輔助治療，症狀大幅改善，關節變形無解，不過疼痛減少許多，對治療結果十分滿意。

陳昭宇說，退化性關節炎是最常見關節炎，最好發手部，女性較常見最常在停經前後發生，約六成家族遺傳，另與手部工作型態有關，慣用手更易產生，最常在拇指腕掌關節炎，其次遠端指間關節、拇指指間關節及近端指間關節。

他說，病程進展關節會疼痛、僵硬、活動角度受限、握力捏力減少，摸起來兩側及背側突起，近端指間關節、指節也可能變形。如果發炎關節會紅腫熱痛，嚴重的侵蝕性退化性關節炎女性較多，拇指腕掌關節炎男性多，也會合併發生滑膜炎、肌腱腱鞘炎。

診斷要確認關節腔狹窄、骨刺、軟骨下硬化及囊腫的形成。目前核磁共振、超音波等沒辦法早期診斷發現。

治療主要教導病人自我管理，如何保護關節、合適活動、重量調整等，搭配口服止痛藥或關節內注射類固醇、局部止痛藥、軟骨素與運動、熱療、針灸、肌能系貼布治療、關節矯形器、石蠟療法等。但不建議使用口服雙磷酸鹽、葡萄糖胺、免疫抑制劑及局部離子導入法。

陳昭宇表示，不少民眾防疫需一再清潔環境，扭毛巾、拖地等應適當休息及伸展筋骨，善用工具協助以免關節勞損。年紀漸長關節退化無可避免，手部退化性關節炎雖是不可逆，但早期發現配合藥物及非藥物治療，了解如何自我調整生活型態及運動，大多可良好控制與改善症狀。

特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起。記者周宗禎／攝影
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起。記者周宗禎／攝影
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影記者周宗禎...
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影記者周宗禎／
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影記者周宗禎...
手部易退化性關節炎常見關節兩側突起、X光顯示長出骨刺。記者周宗禎／攝影記者周宗禎／
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，記者周宗禎／攝影
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，記者周宗禎／攝影

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