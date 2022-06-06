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女嬰出生6天肚子發炎噴出尿液？臍尿管未閉惹禍

記者游振昇／台中報導
光田綜合醫院一般外科蘇劍秋主任說明女嬰臍尿管囊腫破裂，尿液從臍帶噴出情形。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院一般外科蘇劍秋主任說明女嬰臍尿管囊腫破裂，尿液從臍帶噴出情形。圖／光田綜合醫院提供

台灣台中一名產婦在第17周產檢時，發現女嬰的臍尿管出現囊腫，出生後第6天，女嬰臍尿管囊腫破裂，尿液也從臍帶噴出，緊急進行臍尿管切除手術，術後女嬰一切正常，7天內出院休養，目前健康成長中。

光田綜合醫院一般外科蘇劍秋主任表示，新生兒肚臍會噴出尿液，大多跟臍尿管未退化有關，若新生兒有臍尿管閉合不完全或是臍尿管囊腫等問題，就可能造成反覆感染而出現肚臍膿瘍、或肚臍周邊出現蜂窩組織炎、肉芽腫、腹壁膿瘍等等症狀，甚至也有患者因此產生臍尿管腫瘤，提醒新手媽媽不可不注意。

影片來源：聯合新聞網

蘇劍秋主任說明，臍尿管是從膀胱連到肚臍的管腔，一般來說，在胎兒成長到14周時就會退化、閉合，但萬一在胎兒時期沒有閉合完全，就會造成許多後遺症。

每10萬名新生兒，約有1到2.5位胎兒出現臍尿管未退化或異常的情況，多數在新生兒或幼兒時期就能發現並給予治療，蘇劍秋提到，臨床上也見過20到30歲的大人突然莫名腹痛，追查才發現自己臍尿管未完全閉合，一直都為尿液留下一條「後路」，當某天腹腔壓力突然升高時，尿液就有可能透過這個路徑排出，造成發炎感染等問題。

女嬰的母親在懷孕時產檢即發現胎兒臍尿管出現囊腫，蘇劍秋表示，若一歲以下的新生兒臍尿管有異常，但未造成腫塊或發炎等併發症，可先持續觀察，或以導尿管引流等保守治療的方式來處理，待嬰兒滿周歲後再進行臍尿管切除的手術。

手術 併發症 腫瘤

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