我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

放任骨質疏鬆 跌倒易多處骨折 嚴重者恐引肺炎等併發症

黃寅
老年人罹有骨質疏鬆症，未積極治療，容易造成多處同時骨折。（本報資料照片）
老年人罹有骨質疏鬆症，未積極治療，容易造成多處同時骨折。（本報資料照片）

一名77歲獨居男性日前跌倒造成左、右側髖關節、右側鎖骨和右側肱骨等多處骨折，醫師發現，會造成多處同時骨折，和他罹有骨質疏鬆症且未積極治療有關，甚至還引起肺炎等嚴重併發症，不得不慎。

台灣台中大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸減少。女性停經後因為荷爾蒙減少，骨流失速度會加快。 如果流失過多，使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，使骨骼變脆、變弱，就是所謂的「骨質疏鬆症」。

他說，骨質疏鬆症本身並沒有任何病徵，若感到痛楚，一般都是由於骨折所致。最常見的骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。患者或因輕微碰撞，或因跌倒而股骨骨折，脊椎骨即使沒有任何碰撞也會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小，部分患者亦會出現背痛的情況。

骨質疏鬆症是老年人的常見疾病，黃贊文說，台灣65歲以上約3分之1婦女和5分之1男性一生中會發生一次脊椎、髖關節或手腕骨折。此外，健保資料庫的資料也顯示，女性髖部骨折病患一年內死亡率為15% 。

他說，藥物治療骨質疏鬆症可減少骨質流失、增加骨質密度，並可以減低骨折的發生率。統計上，服藥的規律性對骨骼健康也是相當重要。相較於持續用藥的病患，自行中斷藥物治療的病患有較高的比例依然發生骨折。

黃贊文建議，在藥物治療以外也應同時加强飲食中鈣質與維生素D的攝取，且養成規律運動的習慣。每天15分鐘的日曬可由皮膚合成足夠之維生素D。運動可以促進肌肉力量、提升身體的柔軟度及協調性。

他說，邁入高齡社會後，骨質疏鬆症是民眾自己、為人子女及政府單位必須面臨的考題。提早預防及治療骨質疏鬆症能避免嚴重骨質流失所造成之骨折、併發症、死亡率及家庭經濟重擔。民眾可適時徵詢骨科醫師，依據骨折風險狀況，提供最適切的治療。

攝取足夠鈣、維生素D是預防骨鬆的主要之道。乳製品、小魚乾（圖）、深綠色蔬菜、豆類...
攝取足夠鈣、維生素D是預防骨鬆的主要之道。乳製品、小魚乾（圖）、深綠色蔬菜、豆類等都是高鈣食品。（本報資料照片）
攝取足夠鈣、維生素D是預防骨鬆的主要之道。乳製品（圖）、小魚乾、深綠色蔬菜、豆類...
攝取足夠鈣、維生素D是預防骨鬆的主要之道。乳製品（圖）、小魚乾、深綠色蔬菜、豆類等都是高鈣食品。（本報資料照片）

骨科 併發症 關節

上一則

天氣熱沒胃口？營養師「夏季料理法」教你解決食欲不振

下一則

銀髮族濫用安眠藥 當心缺氧

延伸閱讀

大卡車輪胎脫落 砸中鄰車女駕駛多處骨折

大卡車輪胎脫落 砸中鄰車女駕駛多處骨折
台空軍AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因曝光

台空軍AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因曝光
骨質疏鬆症未積極就醫 獨居男跌倒造成多處骨折

骨質疏鬆症未積極就醫 獨居男跌倒造成多處骨折

舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折

舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折

熱門新聞

有一位美國物理治療師警告女生不要在淋浴時邊小便，不僅僅是一個壞習慣之外，嚴重還有可能損壞骨盆底，而且隨著年紀越長越嚴重。 圖／ingimage

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

2022-06-09 05:44
夏季減肥大作戰開始。圖／摘自Pexels

夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂

2022-06-09 14:02
減少奶精的攝取，可改添加低脂牛奶或不加糖的杏仁奶。（本報資料照片）

堅守8原則 喝對咖啡才有益健康

2022-06-04 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

多數中風患者曾出現小中風 專家：5徵兆要注意

2022-06-10 03:05
以色列最新研究顯示，65歲以上的新冠病患無論是否接種過新冠疫苗，服用輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid後，皆能大幅降低住院及死亡風險。路透

研究：不管有否打疫苗 輝瑞新冠藥大幅降低長者重症率

2022-06-03 18:23
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起變形。記者周宗禎／攝影

手部退化性關節炎 醫籲這幾種職業特別注意

2022-06-06 05:36

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍