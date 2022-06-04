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有壓力就腹瀉？腸躁症治療3步驟 低腹敏飲食改善

健康醫療網／記者林哲遠報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

腸躁症長期出現腹痛、腹脹、腹瀉、便秘等症狀不僅影響人們的生活品質，也造成莫大的壓力。高雄市立聯合醫院胃腸肝膽科蔡承恩醫師表示，從生活壓力調適，搭配藥物與飲食改變病患可減輕患者症狀，也推薦大家民眾可採取「低腹敏飲食」來改善症狀。

容易肚子痛、腹瀉就是「罹患腸躁症」？

蔡承恩指出，腸躁症主要的症狀是慢性、反覆腹痛、伴隨排便的一些改變，大腸激躁症是一個症候群，要用症狀來做判斷，比較難用單一的抽血檢驗，或者是影像檢查來去做確診。根據羅馬準則(Rome III criteria，2006)來定義，患者發生反覆性腹痛或不適發生至少3個月以上，且每個月至少3天有症狀，並合併以下三項特徵中的兩項以上包含，排便後症狀得到緩解、有排便頻率之改變、糞便形狀之改變。

針對腸躁症的主要症狀，蔡承恩說明，在臨床上腸躁症有分成腹瀉型、便秘型以及混合型交替發生便秘、腹瀉。

此外，蔡承恩也補充，在下功能性胃腸道疾病的診斷前，要先去排除器官本身的一些病變，例如病患有無血便、體重減輕，或是年紀大於50歲的患者有沒有接受大腸癌的篩檢等等。

腸躁症3大治療方式

蔡承恩表示，首先在壓力的調適上、要適度的放鬆、運動等等，因為有些病人會在上班時有腸躁症狀，假日期時比較放鬆時腹瀉、腹痛就會減少，所以要找到壓力的來源；第二個部份則是用藥物做一些症狀的改善，就會判定病人的症狀做調整；第三則是要從飲食方面去做調整，減少辛辣的、酒類、茶、咖啡、乳製品的攝入，在保養上也可以使用一些益生菌。

低腹敏飲食 可有效改善症狀

蔡承恩說明，有一些短鏈的碳水化合物食物在發酵過後，若攝入過多會產生比較多的氣體，導致人體會出現這些腹脹、腹痛等症狀，因此要少吃這些食物，並選擇「低腹敏」的食物。

蔡承恩列舉，乳製品要少，可用豆漿、燕麥奶取代；蔬菜上，大蒜、豆類、洋蔥要少，紅蘿蔔、適當蔥花或小黃瓜較佳；水果方面，蘋果、西瓜要少，鳳梨、草莓較好；蛋白質則是減少香腸等加工肉品，雞肉、雞蛋、豆腐比較好；澱粉上則是用以米飯、玉米、馬鈴薯取代麵條、麵包。

最後，蔡承恩也坦言，腸躁症其實是多因素影響的一個症候群，若要完全根治到沒有症狀，可能有困難，但經過多方面的挑調整，從生活調適、壓力減輕、藥物治療與飲食改變，在臨床上大部分的病患都可以把症狀減輕到不影響生活的一個狀態。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53955

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