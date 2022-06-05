舉手投足避免「茂密黑森林」5大除毛方式比一比

（圖：健康醫療網提供）

適度修剪除毛，可增加夫妻情侶間的生活情趣，尤其夏天到了，穿比基尼去海邊之前，更要避免腋下的黑森林。不過用剃刀刮除腋毛或私密處毛髮，一個處理不好，不僅容易引起皮膚不適，還會黑色素沉澱。

在各個社群媒體 中，也有許多網友討論除毛方式，例如蜜蠟、熱蠟或雷射除毛，每種方式各有優缺，讓許多愛美人士猶豫半天。對此，知名醫美診所院長莊凱復醫師，將針對不同種除毛方式分析比較，好讓所有人找到最適合自己的選擇。

刮毛、拔毛 當心出現「雞皮疙瘩」

每人毛髮量大不相同，莊凱復醫師表示，可能是基因、人種等複合性因素導致，也和後天照護有關，例如疾病，或是清潔保養方式不當，因此造成毛囊受損，使毛髮減少等；或隨著年紀增長，體內賀爾蒙變化，也會反應至毛髮，可能增多或變得粗糙。

一般而言，民眾大多會「刮毛」，莊凱復醫師表示，刮毛可能引發毛囊炎，而常見的蜜蠟、熱蠟除毛，可能會刺激毛囊、傷及皮膚，也會造成疼痛感。有的人喜歡自己拔毛，但若不慎造成受傷，可能會導致皮膚肌肉鬆弛而出現小突起，類似一顆顆「雞皮疙瘩」，一旦出現了很難補救。

脈衝光、雷射除毛、真空除毛比一比

莊凱復醫師說明，脈衝光不是雷射。雷射是單一波長，能量較大；脈衝光屬於複合波長，能量穩定卻不夠強，雖然疼痛度較低，但效果較不理想，需要多次施打，有的人甚至要經歷20次以上的療程。

至於雷射除毛，目前公認效果較好的是「亞歷山大雷射」或「真空除毛」。談論到真空除毛與亞歷山大雷射除毛差異，莊凱復醫師笑稱，由除毛原理來看，兩者都是以特定波長，針對毛囊周圍毛髮中的黑色素，藉由以此產生的高溫，破壞毛囊的生長結構，以此達成永久除毛。亞歷山大雷射為755奈米波長，能量強、效率高，然而，也因為能量較強的關係，須在施打前上麻藥或加裝冷媒噴射，以此減緩不適，術後反黑機率也較大。

真空除毛波長為810奈米，可穿透到皮膚更深層，莊凱復醫師表示，一般雷射較難除掉粗毛髮，但真空雷射較深層，不論粗細，皆可除乾淨；使用真空除毛時，儀器探頭可將皮膚表面吸起來，此時毛囊更靠近雷射源，雷射能量即可降低，真空專利與低能量相輔相成，施打時僅有溫熱的感受，省去了上麻藥的過程，效率提高，反黑機率也大幅降低。

同時，真空雷射對於膚色的要求，也沒有什麼限制。由於雷射除毛，仰賴黑色素吸收雷射產生熱能，一般雷射針對的都是膚色較淺的人，亞洲人屬於黃種人，若膚色較白，影響不大；然而有些人膚色較深，有些部位──尤其私密處──皺褶較多，或常摩擦使膚色較深，一般雷射治療，效果往往大打折扣，常除不乾淨，使療程增加，這時能針對亞洲人與較深膚色進行治療的真空除毛，就成為最佳選擇。

真空除毛能「永久除毛」嗎？

莊凱復醫師表示，真空除毛療程約6-10次可將毛髮除乾淨，原因是每一根毛髮都有各自的生長週期，分別為生長期、衰退期、休止期；每個人每天都會掉頭髮，正是因休止期產生脫髮現象。進行真空除毛時，雷射光必須找到黑色素，才能精準除毛，然而有些毛囊處於休止期，沒有毛髮存在，也就沒有黑色素，因此才需要花上約6-10次的治療時間。

問到能否達到永久除毛效果，莊凱復醫師指出，永久除毛的定義並不是除毛後，一輩子都不會生出毛髮，而是在進行治療方案後，達到長期穩定減少毛髮的再生作用，毛髮再生的數量必須在大於毛囊完整成長周期的時間中穩定，週期也會依照部位，有時間上的不同，以此認定為永久除毛。有些人過了幾年之後，因賀爾蒙變化，仍可能產生1-2根細小毛髮，而真空除毛已拿到永久除毛認證，可安心使用，且整體療程相當快速，例如腋下除毛只需3分鐘即可完成。

莊凱復醫師表示，大部分人皆適合使用真空除毛，但皮膚正在發炎、感染，孕婦以及未滿18歲民眾暫不適合。莊凱復醫師進一步說明，術前要先將體毛手動刮除，且不要曝曬或擦美白產品；術後可能會產生輕微紅腫、毛囊水腫，這屬於暫時現象，記得保持清潔、保濕與防曬，就能換得光滑美肌。

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資料來源：健康醫療網

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