常覺得心痛恐是心臟冠狀動脈阻塞 7旬翁靠「它」救命

圖片來源 ／健康醫療網

爬樓梯心會痛、講話講到激烈處心也會痛，75歲陳先生因屢屢感覺心痛而就醫，檢查竟是心臟冠狀動脈阻塞所造成的心絞痛，若置之不理，恐迎來心肌梗塞，隨時有致死的危險。

心臟血管治療 常見兩種方式

羅東博愛醫院徐仁德醫師表示，以陳先生的狀況，治療方式有兩種，一種是透過傳統外科手術 進行冠狀動脈繞道手術，另一種方式是以心導管技術打通阻塞之血管、放入支架，以維持血液暢通。

相較心導管治療，傳統外科手術對於複雜病變的冠狀動脈心臟病 ，雖術後復發的機率相對較低，但仍存在麻醉風險與手術風險，加上陳先生年紀較大，因此在與醫師討論過後，決定選擇心導管治療。

使用鑽石旋磨機 削去血管鈣化處

陳先生的案例屬於複雜性心臟病變，除了動脈硬化且鈣化的狀況較嚴重之外，鈣化的血管角度也較大、位置較深入，要順利治療需克服層層關卡。

此次羅東博愛醫院邀請林口長庚心臟內科張其任主任共同為陳先生進行治療，過程中除了使用鑽石旋磨術削去血管鈣化處，也透過逆向導絲技術克服入口角度過大的血管，並搭配使用遠端橈動脈鼻煙壺穿刺技法，讓病人在治療中與治療後有更舒適的治療體驗，同時降低出血率與近端橈動脈的阻塞率，以及減少術後蔓延至前臂的皮下血腫狀況。

血管鈣化治療棘手 治療過程時間長

徐仁德醫師解釋，嚴重血管鈣化治療之所以棘手，在於鈣化的程度越嚴重，打通的難度越高，此次治療中所使用的鑽石旋磨機，以一分鐘14至 16萬轉的鑽石磨頭打通血管，再利用氣球撐開、放入3支支架，治療才算完成。此次治療，因難度較高，治療過程長達5小時，但治療後，病人恢復速度快，僅觀察一天後，隔天即可出院，恢復正常生活。

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資料來源：健康醫療網

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