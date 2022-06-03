悶熱天氣讓你「腋」臭了？醫師：有不動刀的治療方式

圖片來源 ／健康醫療網

近日日本 流行「腋味騷擾」字詞，部分日本企業甚至對員工教育進行「氣味管理」宣導。台北長庚診所美容醫學 科主任、長庚紀念醫院桃園分院皮膚科主任黃耀立醫師表示，最新網路市調「職場腋下多汗及異味觀念調查」顯示，超過九成的上班族相當在意同事或客戶有腋下多汗或異味，「腋下」管理儼然已成為職場社交禮儀的一部分。

狐臭也會遺傳 若父母皆有腋臭遺傳給下一代的機率高達八成

黃耀立醫師表示人體汗腺可分為分佈於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺 （又稱為頂漿腺），隨著青春期大汗腺發展成熟，頂漿腺發達的人會開始散發較強烈的味道，也就是所謂的狐臭（腋臭）。研究顯示「多汗」及「異味」的患者中，若有家族遺傳病史，當父母兩人皆有腋下問題，遺傳給下一代的機率高達八成，即使只有一方有，遺傳機率也高達五成。

腋下汗水、異味恐影響工作狀態與人脈

典型家族遺傳多年深受腋下問題困擾的洪小姐分享，家中四個小孩就有三個有腋下多汗及異味問題，因此爸爸一直以來都非常內疚，不知道如何幫助孩子們解決問題，更擔心影響到人際關係及職場升遷。身為節目執行製作人的她，形容自己的腋下像「關不了的水龍頭」，因為腋下衣服汗水濕掉及沾染上異味的問題嚴重影響工作表現，無奈地自嘲自已為「挑衣達人」，避免容易讓腋下汗漬外露、異味飄出的NG材質及衣服款式。

但防不勝防，一次受邀參與國標舞晚宴上，由於服裝為主辦單位準備，無法發揮自己「挑衣」功能，因此就被拍到腋下汗漬外露的照片，直到被旁人提醒才驚覺，最後也因為整件衣服腋下都濕透，怕有異味殘留更不敢歸還，只能忍痛買下。一個機緣經過小可分享也接受了不須動刀可立即返回工作崗位的清新微波治療，才終於解決多年腋下困擾，清新的重返職場。

狐臭手術 ＶS.清新微波對比

長庚醫院皮膚科一項針對15位腋下多汗及異味患者，接受二代清新微波之術後一年追蹤回訪結果顯示，術後一年患者自覺汗水以及異味減少程度均達到八成，療程整體滿意度更高達九成以上。黃耀立醫師提及即便是手術效果也並不是百分百，其效果與清新微波相當，平均可減少八成異味問題，不過近年來民眾越來越偏愛選擇不動刀的清新微波療程。

由長庚醫院皮膚科進行之清新微波與狐臭旋轉刀刮除手術之對比實測顯示，狐臭旋轉刀手術因為刮除小汗腺需把表皮刮得非常薄，可能會有穿孔之疑慮，操作上也有所限制，除汗效果有上限。清新微波不需動刀，運用專利的微波熱能，聚焦在大小汗腺最密集的2-5mm深度，一次性的運用容積式加熱的方式，有效破壞多汗問題的小汗腺以及產生味道問題的大汗腺，同時改善腋下多汗，異味甚至毛髮問題，且因不需動刀，也不會有術後需要將紗布縫在腋下無法自主活動的手術恢復期及術後感染、血腫或會留下永久性疤痕的風險。清新微波熱能止汗術已通過FDA安全有效性雙認證及衛福部『腋窩多汗症』治療功效認證，適合繁忙的職場工作者另一項不須動刀且解決腋下問題之方案。

黃耀立提醒，若有腋下多汗或狐臭困擾的民眾，目前全台相關醫療院所已有專業「清新門診」，民眾可直接上網搜尋查詢就近院所，接受專業醫師諮詢及協助，早日迎接清新人生。

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資料來源：健康醫療網

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