千年前龐貝城遺骸驗出DNA 基因檢測成考古學一大助力

「考古」協助讓現代人更加了解過去人類生活的樣貌及發展,是能獲取古人遺留訊息的珍貴機會。以宏觀來說,人類在數百萬年的時間裡逐步演化,我們所知的「現代社會」其實僅佔時間軸上的不到1%,然而,科技發展同時也以史無前例地速度在進行。近來,透過最新的實驗室萃取技術,生物考古學家成功從龐貝遺跡內的兩具遺骸上萃取出DNA ,建立出「龐貝人基因庫」,更能一窺人類基因演化的奧秘。

維蘇威火山爆發 龐貝一夕之間被活埋

龐貝城約在西元前600年建立在於義大利 沙諾河畔的一個小丘上,是當時的第二大城。不幸地,西元79年維蘇威火山爆發,一夕之間將整個龐貝城活埋於火山灰燼下,而根據考證,事發當時龐貝城約有20000餘名居民,於短短20分鐘內相繼罹難。

作為此次生物考古研究對象的兩具龐貝人遺骸,是在西元1933年被考古學家發現。由發現時的骸骨姿勢推估,兩名罹難者在火山爆發時應正在用餐,卻被席捲而來的火山灰燼活埋因而坐倒於飯廳。

罹難者為歷史唯一目擊證

長年負責研究龐貝城遺骸的義大利薩蘭托大學人類學家Serena Viva(塞雷納・維瓦)博士提到,龐貝城的罹難者們,是此歷史重大事件的「唯一沈默目擊證人」,每一位對現代學者來說,都是如「寶藏」般地存在。

而此次為首次有機會分析龐貝人的基因資訊,考古研究團隊表示,雖當時羅馬與整個地中海區域都有廣泛聯繫,但最終結果仍顯示與義大利半島有最顯著的基因同質性。除此之外,研究領導者Gabriele Scorrano(加布里埃爾・斯科拉諾)教授指出,其中一名罹難者的骨骼中,發現了一種會造成結核病的細菌DNA,因此,推測該名罹難者在生前即患有結核病。

加布里埃爾・斯科拉諾教授說:「此次研究只是龐貝人遺留下能讓後代進行生物學相關研究的冰山一角,現在有了基因分析技術的協助,只要去分析其他殘留在遺跡中的DNA,都能更加協助學者去了解當時的生物多樣性。」

參考資料:

1.《BBC》Ancient DNA reveals secrets of Pompeii victims

2. Gabriele Scorrano, Serena Viva, Thomaz Pinotti, Pier Francesco Fabbri, Olga Rickards & Fabio Macciardi (2022)Bioarchaeological and palaeogenomic portrait of two Pompeians that died during the eruption of Vesuvius in 79 AD[Abstract].

資料來源:健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53983

