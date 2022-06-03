馬蹄腎泌尿道結石難排「石」 合併手術終結困擾

圖片來源 ／健康醫療網

56歲的李先生，多年有泌尿道結石問題，但他為先天腎臟發育異常的「馬蹄腎」患者，結石手術 困難度高，讓他懼怕遲遲未能接受治療；數月前，因左側腰痠不已，就醫發現左側腎臟已有多顆結石，以及約三公分的腎盂輸尿管接合處（UPJ）結石，嚴重影響生活，最終透過「拋棄式軟式輸尿管鏡」合併「高功率雷射碎石」手術，順利排除結石，解決長久以來的困擾。

「馬蹄腎」先天異常 結石手術困難度高

安南醫院泌尿科主任陳億聲表示，「馬蹄腎」是先天腎臟發育異常疾病，因左右兩邊腎臟下緣相連，就如同馬蹄鐵狀，為先天胚胎發育的異常。此類異常情況往往伴隨複雜的血管結構，同時腎臟方向及輸尿管相對位置都異於常人，更增添手術困難，因此常規結石手術往往不容易進行，而長年未能安排治療，恐導致結石情況日益嚴重。

微創手術選擇多 視結石種類而定

陳億聲主任提到，泌尿道結石是泌尿科最常見疾病之一，大家最耳熟能詳的治療方式不外乎就是「體外震波碎石」，俗稱蹦石阿；但結石治療方式還包含很多微創手術方式，包含一般的「硬式輸尿管鏡」、「經皮腎臟鏡取石」，以及新式「迷你腎臟鏡取石」及「軟式輸尿管鏡碎石」手術方式，目前沒有單一手術方式可以處理所有泌尿道結石，端視病人的結石種類而定。

「拋棄式軟式輸尿管鏡」合併雷射 無石一身輕

綜合評估患者情況，陳億聲進一步說明，建議患者採取「拋棄式軟式輸尿管鏡」合併「高功率雷射碎石」手術，是可行且較安全的做法。患者在術後隔天即出院，每日飲水2500CC左右，在術後第36天回診再次追蹤時，Ｘ光片發現堆積在腎臟及輸尿管的結石已全排乾淨，無石一身輕。

充分與醫師討論 找對治療方式

陳億聲主任再次強調，處理結石的武器雖然眾多，但沒有一樣武器可以通用所有病人與結石狀況，建議患者務必要跟泌尿科醫師充分討論，再選取最適合自己的治療方式來，解決泌尿結石困擾。

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資料來源：健康醫療網

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