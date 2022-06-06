我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

長期戴口罩怕口臭 要多喝水

健康醫療網
長時間戴口罩容易造成口腔健康問題。醫師建議，加強口腔清潔、多喝水，減少口臭與口腔疾病。 （美聯社）
長時間戴口罩容易造成口腔健康問題。醫師建議，加強口腔清潔、多喝水，減少口臭與口腔疾病。 （美聯社）

新冠肺炎疫情已經影響人類兩年多的時間，因應防疫需求，每天配戴口罩出門也成為了大眾的習慣之一。然而，日本調查指出，長時間戴著口罩容易造成口臭，更會減少唾液產生口腔健康問題。醫師呼籲，加強口腔清潔、定期更換口罩、多喝水，便可減少口臭與口腔疾病。

日本針對200位口腔衛生師的調查問卷顯示，和新冠疫情前比較，有71.2％的口腔衛生師覺得唾液變少、口腔乾燥的患者變多；而有有61.2％的口腔衛生師感到患者口腔狀態惡化（包含牙齦腫、蛀牙等）。

台灣輔仁大學附設醫院牙科主治醫師余忠翰指出，新冠疫情散布在全世界，包含美國、英國、日本、新加坡、香港，甚至印度、巴西，每個國家都有相關的文獻指出「長時間戴口罩」會導致牙齒健康問題。戴口罩時會使用嘴巴呼吸，而不是用鼻子；同時也會減少水分攝取，進而導致唾液變少，進而產生口乾燥症、口臭、蛀牙、牙周病等等。

口腔健康是全身健康滿重要的一環，所以民眾仍要維持良好的口腔習慣，余忠翰舉例，無論有沒有新冠肺炎，醫護人員每天都戴口罩工作。然而，在沒有新冠的時代裡，也沒有證據、文獻指出，醫護人員這個族群口腔衛生，有因為戴口罩產生負面影響。

余忠翰表示，唾液本身有很多大家意想不到的抗菌物質，口水含有免疫球蛋白Iga可以幫助人體把細菌、病毒清除。

對於如何增加唾液分泌，余忠翰說明，醫師們推崇的做法就是多喝水，建議民眾隨身帶著一瓶礦泉水，手搖飲、全糖的飲料對唾液可能就沒有太大的幫助，口腔就像水庫，要補足水分，口水才會從唾液腺分泌出來。

針對口臭問題，余忠翰說明，有三種原因會造成口臭，第一是全身性的疾病，像是糖尿病；第二則是藥物作用，某些高血壓的藥物會減少唾液的分泌；第三個才是口腔的疾病，包含蛀牙、牙周病所造成的。

最後，余忠翰強調，口腔健康的關鍵在於加強口腔清潔，包含正確使用牙刷、牙線，並且提醒自己要多喝水、定期更換口罩，也鼓勵患者去醫院或診所，定期檢查口腔狀況。

http://healthnews.com.tw/

口罩 疫情 日本

上一則

孩子是否有睡眠問題？快檢視這7徵兆

延伸閱讀

法拉盛謝博夫牙科　專精Invisalign隱形齒列矯正

法拉盛謝博夫牙科　專精Invisalign隱形齒列矯正
脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增

脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增
台灣入境旅客唾液採檢首日 桃機：大幅減少通關時間

台灣入境旅客唾液採檢首日 桃機：大幅減少通關時間
特別預算砸64億買口罩 高金素梅：醫護是否穩定收到

特別預算砸64億買口罩 高金素梅：醫護是否穩定收到

熱門新聞

減少奶精的攝取，可改添加低脂牛奶或不加糖的杏仁奶。（本報資料照片）

堅守8原則 喝對咖啡才有益健康

2022-06-04 02:00
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

研究：每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% …加糖有同樣效果

2022-06-02 22:00
以色列最新研究顯示，65歲以上的新冠病患無論是否接種過新冠疫苗，服用輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid後，皆能大幅降低住院及死亡風險。路透

研究：不管有否打疫苗 輝瑞新冠藥大幅降低長者重症率

2022-06-03 18:23
（圖：健康醫療網提供）

3C藍光加速腦功能失調 中年男「一夜尿逾2次」狂如廁不成眠

2022-06-02 00:15
圖片來源 ／健康醫療網

常覺得心痛恐是心臟冠狀動脈阻塞 7旬翁靠「它」救命

2022-06-03 02:00
（圖：健康醫療網提供）

根管治療後「牙冠材質」如何選？牙醫告訴你差異

2022-06-01 01:15

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒