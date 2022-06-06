幼兒發燒口臭 當心疱疹性齒齦炎

嬰幼兒長牙啼哭，也可能是感染第一型單純疱疹病毒，且會連鎖感染其他部位，家長應注意。（本報資料照片）

家中若有小小孩，高燒到攝氏39度，食不下嚥，別先以為是「新冠確診案例」，可能是「疱疹性齒齦炎」。

兩歲大的小薇日前發高燒到39度，口腔破皮，初期被診斷為腸病毒感染，隔天燒退後，下巴周圍出現疹子，牙齦紅腫伴隨有局部出血及口腔異味，不願進食。再次就醫發現，牙齦、口腔黏膜、舌頭和嘴唇有出現潰瘍，嘴巴周圍的皮膚也有水泡，應為疱疹性齒齦炎惹禍。

另外，台灣南投一名12月大的幼兒也出現流口水、食欲降低、發燒等症狀，一開始家長以為又在長牙，就醫檢查後才發現是疱疹性齒齦炎，幸好及時治療免於病情惡化。

台北書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，疱疹性齒齦炎主要是由第一型單純疱疹病毒感染所引起，好發於六個月大到五歲的孩童之間，其他年齡層也可能感染，疱疹性齦口炎主要是經由接觸到含有病毒的體液傳染。

蘇軏表示，患者會有發高燒、口腔潰瘍、口臭等症狀，並因口腔疼痛而造成厭食，此外，這個疾病的特色是牙齦會出現紅腫和潰瘍，稍微碰觸便會流血。由於患者的唾液具有傳染力，接觸到破損的皮膚可能會出現水泡，喜歡吸手指的嬰幼兒，便有產生「疱疹性指頭炎」的機會。

蘇軏指出，腸病毒感染的「疱疹性咽峽炎」和單純疱疹病毒感染的「疱疹性齒齦炎」由於都會在口腔出現潰瘍，在疾病初期不好區分。大體而言，腸病毒感染的潰瘍主要出現在口腔後半部，而單純疱疹病毒感染的潰瘍則在口腔前半部。此外，腸病毒感染者牙齦大多是正常的，牙齦的紅腫和出血是單純疱疹病毒感染的特色。

蘇軏表示，健康的兒童只要使用退燒止痛藥，加上注意水分和電解質補充，柔軟、清涼的食物會較好入口，避免因疼痛不敢飲食而造成脫水或熱量攝取不足。少部分症狀特別嚴重或本身有免疫不全的患者，可以接受抗病毒藥物治療以縮短病程。倘在治療過程中持續高燒不退、出現嗜睡、活動力明顯降低或是脫水跡象時，應盡快就醫。

蘇軏提醒，家長在接觸患者的分泌物後要注意手部清潔，降低傳染疱疹病毒給其他孩童的機會。平時正常作息、均衡飲食、規律運動以增強自身免疫力 也是預防方式之一。

此外，台灣南投基督教醫院小兒感染科醫師陳婉真說，長牙階段有發燒現象並非長牙造成，而是幼兒六個月大後來自母親的抗體保護力開始下降，所以容易受感染而發燒，此時也恰好是長牙的階段，因此都被誤認為長牙會發燒。

陳婉真說，疱疹病毒不只會感染口腔，用沾有病毒的手揉眼睛導致「疱疹性角膜炎」等等的連環效應，有異位性皮膚炎的小朋友更需注意，萬一感染時可能會導致嚴重的「疱疹性濕疹」家長不可不防。