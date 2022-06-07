病毒變異？猴痘疫情爆發 6大重點解答

猴痘疫情早前多發生在非洲地區。（路透）

近期歐洲、美洲及大洋洲爆發「猴痘 」疫情 ，根據世界衛生組織（WHO）統計，截至5月底已累計近500例，確診病例中以英國、葡萄牙及西班牙最多。根據媒體報導，猴痘目前疫情概況，以及致死率、預防、治療等相關資訊如下。

Q1 猴痘是什麼？

A：「猴痘」是一種由猴痘病毒感染所引起的罕見疾病。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料中顯示，猴痘於1958年首次發現，當時在研究實驗用的猴群中兩度爆發該病，因此得名「猴痘」，且在非洲許多動物身上都曾發現猴痘病毒。直到1970年，剛果民主共和國在大舉消除天花疫情期間，發現了第1例人類猴痘病例。過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家則為偶發、零星的境外移入病例。

Q2 有哪些症狀？致死率高嗎？

A：猴痘症狀與天花相似但較輕微。但天花和猴痘症狀的區別在於猴痘會導致淋巴結腫大，但天花不會。猴痘的潛伏期通常為7至14天，但也可能持續5至21天。

症狀包括：發燒、頭痛、肌肉疼痛、背痛、淋巴結腫大、發冷、疲倦，在出現發燒後的1到3天內，患者會出現皮疹，通常從臉部開始，接著擴散到身體其他部位。除了皮疹，更可能出現斑、丘疹、囊泡、膿皰、結痂，而且會發癢，這種疾病通常持續2到4周。根據統計，目前在非洲，約為1/10的猴痘確診者死亡（死亡率為10%）。

Q3 傳播途徑是什麼？

A：猴痘病毒會從受傷的皮膚（即使不可見）、呼吸道或黏膜（眼睛、鼻子或嘴巴）進入人體。其中，動物對人的傳播，可能是因咬傷、抓傷，或因接觸體液，及使用過的物品。人與人之間的傳播，主要是呼吸道飛沫傳染，但由於呼吸道飛沫通常傳播的距離不遠，因此需要長時間的面對面接觸，另外，接觸體液或確診者使用過的物品，如衣服、棉被等，都有可能會發生感染。

綜合美聯社與英國衛報報導指出，本次猴痘疫情可能來自歐洲兩場狂歡派對中，透過性行為的方式傳播，然而這仍未經證實。專家警告，不要將其宣布為性傳播疾病，或將傳播歸因於某些族群、社區，在性行為期間發生的「密切接觸」有可能導致傳播，但不是透過「性行為」來傳播疾病。

Q4 如何預防猴痘？

A：可以採取多種措施預防感染猴痘病毒，例如：避免接觸可能攜帶病毒的動物（猴痘發生地區生病或死亡的動物）；避免接觸與生病動物接觸過的任何物品、材料；將確診者和有感染風險的人進行隔離；保持良好手部衛生，例如，用肥皂和水洗手或使用含酒精的洗手液；照顧患者時務必穿著防護裝備。

Q5 如何治療猴痘？

A：在美國，為了防止猴痘爆發，可使用天花疫苗 、抗病毒藥物和牛痘免疫球蛋白（VIG）。然而，為何這次疫情會在多國擴散？根據英國衛報指出，有可能是天花疫苗的群體保護減弱了，這是由於天花疫情早已在全世界滅跡，自大規模天花疫苗接種停止以來已有40到50年。

Q6 猴痘病毒有可能變異嗎？

A：首先，猴痘不易人傳人，在一項研究發現，猴痘患者的密切接觸者中有3%會被感染，但近期全世界病例數的上升，確實增加了病毒變異的可能性，進而增加人與人之間傳播的可能性。然而，尚需要更多的數據和實驗室分析證實，目前僅是一個理論。（本文由健康醫療網提供）