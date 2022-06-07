新冠病毒會消失？專家：將演變成「流感」

專家分析，新冠不太可能會消失，未來會慢慢變成一種流感的模式。（歐新社）

近日全球各地疫情出現回溫，回顧新冠病毒從Alpha、Delta到Omicron 的演變過程，迄今深刻地影響著全球人類。未來新冠病毒會逐漸消失，還是再度變異成更頑強的變異株？台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙分析，新冠不太可能會消失，未來會慢慢變成流感模式，在一些季節性變化時就會出現。

烏俄戰爭、北韓 恐引病毒變異

陳秀熙指出，新冠病毒變種病毒 株Alpha、Delta、Omicron、Beta等其實不太一樣，在演化上面，遺傳分子流行也做過研究發現，抗原本身的變異以及病毒株之間中和抗體的交互感染反應都差距很遠，這也是為什麼Omicron會比較輕症，不像過去的Alpha、Beta、Delta。

對於未來會不會有新的變種病毒出現，陳秀熙認為，以目前來看是不太可能，因為病毒目前已經是輕症化，通常就是要跟人類共存，就會變成未來的流感化。

陳秀熙坦言，除非像北韓、俄烏戰爭等重大問題，包含在移動時可能造成病毒變異，或是像北韓沒有任何疫苗 以及其他防疫措施，就有可能造成新的變種病毒出現。

陳秀熙並說明，病毒的變異跟演化有一個循環，人畜共通傳染共通傳染、抗病毒用藥的抗藥性都是會造成病毒變異，但是以目前來講大流行到一個程度後，通常會演化成流感化。當時SARS也沒有引起世界大流行，而且是症狀出現才會感染，直至2019年就變成症狀前就可以感染，就是一個循環，有可能是透過人畜共通傳染或是人為的實驗室才變異成更厲害的病毒。

接種第四劑 為減少重症

陳秀熙表示，Omicron跟其他的病毒株不一樣，本來就會有再次感染問題，因此疫苗本身沒有辦法保護感染，大概也無法用疫苗來做「清零」，因為目前的疫苗都是第一世代的疫苗，所以打第四劑最重要不是要預防感染。

年紀比較大、慢性病族群的記憶細胞沒辦法驅動疫苗去減少重症，所以才需要針對這些長照機構、長者接種第四劑疫苗，所以目的不是在預防感染，而是要預防「重症」。

最後，陳秀熙強調，相信經過新冠肺炎的流行，會讓每個國家在疾病預防方面成長得更快，而且能夠發展對抗新型病毒更多的經驗、方法還有策略。（本文由健康醫療網提供）