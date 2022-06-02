視線模糊、雙腳無力 多發性硬化症反覆復發 小心失能

時突覺視線模糊，本以為是工作疲累所致，沒想到幾天後走路竟出現步態不穩、雙腳無力的現象，嚇得趕緊至醫院就醫，經診斷為「多發性硬化症」。起初李小姐強烈否認診斷結果並拒絕治療，後與醫師再三溝通，了解疾病反覆復發可能造成的傷害，才開始接受治療。但因傳統針劑藥物須每兩天施打一次，對出差或旅行都帶來極大不便，向醫師反應後改用新型針劑藥物，僅需每兩周注射一次，大幅提升用藥方便性，且使用至今疾病也未再復發，讓李小姐直呼：「實在是不幸中的大幸」。

好發於年輕族群

多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）為罕見疾病的一種，因該病好發在20-40歲之年輕族群，又以女性比例稍高，患者多仍在職場打拼或正準備步入家庭，人生正要起飛時卻遭疾病打擊，對生理及心理都帶來沉重負擔。

雙和醫院神經內科專任主治醫師陳致中表示，多發性硬化症是因免疫系統異常攻擊自身中樞神經，包含大腦、小腦、腦幹及脊髓，造成多處神經發炎，而依發炎部位的不同，可能產生症狀也相異。舉例來說，若發炎反應發生在大腦，根據該區域掌管的功能，可能出現手腳麻木、無力及視線模糊等現象；影響腦幹則可能造成複視、口齒不清或吞嚥困難；小腦發炎即有可能導致步態不穩；如發生在脊髓，除雙下肢無力、麻木外，也可能使大小便功能異常。

藥物突破性發展 有效降低疾病復發率

逾八成多發性硬化症患者，疾病處於反覆發作的情形。陳致中醫師提醒，初期疾病發作，緩解後患者常可恢復到原本正常的狀態，不過隨著發作次數增加，即可能造成累積性且不可修復之神經傷害，如失明、平衡失調及行動不便等。因此，降低多發性硬化症患者的疾病復發率，是防止患者走上「失能」，並保有良好生活品質的重要關鍵。

所幸在近二十年來，多發性硬化症藥物治療已有突破性發展，可協助減少患者約30-50%的年復發機率。陳致中醫師指出，傳統的針劑藥物不斷改良，從每兩天注射一次到每兩周注射一次，改善用藥方便性；亦發展出口服藥物，讓對針劑有心理負擔的民眾可有不同用藥選擇。然而，因注射針劑跟口服藥物各有優、缺點，患者可於診間與醫師進行良好的溝通後，再讓醫師針對患者個人情形、疾病發生進程來擬定妥善治療計畫。

避免泡溫泉、激烈運動

<因多發性硬化症會於何時、何地再發作不得而知，陳致中醫師提醒，患者切勿因症狀輕微或無症狀出現即擅自停藥。除此之外，也應注意維持規律生活作息。另有研究指出，太熱的環境可能誘發多發性硬化症，因此患者須避免泡溫泉、三溫暖等活動，過度激烈會使體溫上升的運動也應儘量減少；再來，抽菸是多發性硬化症危險因子之一，因此，對患者來說「戒菸」也是相當重要的保護。

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資料來源：健康醫療網

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