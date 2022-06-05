微溫、吐瀉、譫妄、跌倒 長者染疫注意4大非典症狀

跌倒是老人新冠非典型症狀之一。(Getty Images)

新冠肺炎 確診人數居高不下，臨床醫師發現，許多老年人染疫後的症狀表現與年輕人不一樣，常見微溫、吐瀉、譫妄、跌倒等四大非典型症狀，千萬不可輕忽。

哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床副教授李建璋於臉書指出，一位老人因跌倒髖關節骨折，必須開刀處理，開刀前檢驗PCR發現陽性；另一位老人昏迷懷疑中風 ，安排住院時也意外發現PCR陽性；還有一位洗腎長者突然呼吸喘發作，胸部X光片顯示肺水腫，安排洗腎時也是PCR陽性，這樣的案例在急診室愈來愈多。

李建璋表示，脆弱老年人得到COVID-19的時候，往往不是以發燒、喉嚨痛、咳嗽為主要症狀表現，上面三個案都是COVID-19年長感染者的主要表現，這些非典型表現歸納出以下四大症狀。

一、微溫：老年人的發燒並不是青壯年的38.3℃，美國感染科學會認定，老人口溫37.8℃一次，或是37.2℃二次，就是發燒，是一個強力的感染證據。

二、吐瀉：很多老年人經年久咳不止，因此咳嗽和喉嚨痛並不容易辨識新產生的新冠，很多時候是以呼吸喘、甚至直接呼吸衰竭表現，還算是典型症狀；相對的，非典型的腸胃道症狀具有特異性，在新冠肺炎流行期間，若老人持續發生嘔吐或是腹瀉，也是新冠肺炎的一種表現症狀。

三、譫妄：超高齡長者、巴金森或是失智 症患者、或是曾經中風的病患，感染新冠時可能產生急性腦功能障礙，會以譫妄的形式表現，譫妄是一種突發性認知障礙，以胡言亂語或是妄想症狀表現。

四、跌倒：對於孱弱的老人，長期肌少肌弱，全身性的感染造成的倦怠衰弱，往往會發生跌倒、甚至是外傷性腦出血表現。

李建璋說，如果家中老人發生上述四大症狀，應先使用快篩檢驗，陽性就盡早投藥，如果快篩陰性，症狀依然沒有好轉，立即就醫尋求PCR診斷。

李建璋認為，如果老人出現新冠非典型症狀，才是典型症狀，千萬不可掉以輕心，應盡速就醫診斷。