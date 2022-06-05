胸悶以為染新冠 昏迷才知心肌梗塞

心血管疾病患者若出現胸悶、胸痛症狀，應立即就醫診斷，避免心肌梗塞發作。(Getty Images)

70歲張先生，日前出現胸悶、胸痛、喘不過氣等症狀，以為感染新冠肺炎 ，嚇得趕緊快篩呈現陰性，讓他鬆了一口氣，未料到房間休息片刻，卻陷入昏迷，緊急送醫搶救，才發現竟是「心肌梗塞」發作，即時就醫挽回一命。

台北國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師陳玠宇表示，台灣每年5、6月梅雨季好發心血管疾病 ，加上疫情攪局，讓許多心血管疾病患者錯認疾病，很容易延誤就醫治療的黃金時機。

疫情碰上梅雨季，讓心血管疾病問題更為棘手，陳玠宇指出，梅雨季節的氣候忽冷忽熱，若沒注意溫差變化，血管劇烈收縮擴張，都可能導致血管斑塊或狀況不佳的心臟問題一觸即發；近期疫情大爆發，更讓民眾容易輕忽心臟疾病的症狀，或是害怕染疫不敢到醫院回診，進而造成就醫時間延宕。

梅雨季節最常見心肌梗塞、腦中風 、心衰竭等心血管疾病，比其他季節增加約三成患者。陳玠宇解釋，每個人血管內多少會有血管斑塊，當溫度劇烈變化時，血管會劇烈收縮或擴張，血管可能因此破裂或產生急性血栓，發生血栓的位置在腦部會產生腦中風，在心臟就會心肌梗塞發作。

胸悶、胸痛是心肌梗塞的典型症狀，同時會伴隨心悸、暈眩，部分會有喘不過氣、冒冷汗等症狀。陳玠宇表示，曾經發生過心肌梗塞的患者，再次發生的機率高，如果是三高患者、肥胖者，或有抽菸習慣的人，近期出現類似症狀時，要非常注意，別以為是感冒或是新冠肺炎症狀，一旦快篩呈現陰性，稍微休息症狀仍未改善，應立即就醫。

腦中風患者會先出現單側手腳無力、眼歪嘴斜、大舌頭，後續會陷入昏迷；心臟衰竭的患者，初期會以喘來表現，甚至會吸不到氧氣，出現發紺、水腫的現象。陳玠宇強調，家人或患者本身發現不對勁，一定要立即送醫，與時間賽跑，搶黃金救援期。

陳玠宇表示，梅雨季節期間，濕度明顯上升，即使氣溫顯示宜人，也可能因為風大又加上濕度高，體感溫度降低，此時一定要添加衣物保暖，尤其是心血管疾病的高危險群，近期一定要格外注意。

另外，新冠肺炎與心血管疾病最大的不同症狀為「發燒」，病毒感染身體，會出現發炎反應，免疫功能對抗病毒，就會產生發燒現象，因此如果有發燒不適，又有胸悶、胸痛、喘等症狀，才比較可能是新冠肺炎。最好的檢視方式，是當症狀出現時，使用快篩確認是否染疫。

陳玠宇說，最近有確診陽性又出現心肌梗塞症狀的患者，讓治療的難度提高，致死率也大大提升。因此呼籲心血管高風險患者，最近應多休息，讓免疫力健全，三高患者一定要妥適控制，同時搭配減重，以降低發生心血管疾病的機率。