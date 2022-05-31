輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫嘆：早期治療可少受苦

亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明說，四指併攏，用前三指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位；如果摸到疑似乳腺有腫塊，應盡快就醫安排超音波檢查。圖／亞洲大學附屬醫院

1名69歲婦人5年多前突然發現胸部有小腫塊，但未理會，直到年初乳房皮膚潰爛才就醫。醫師檢查發現，腫瘤 不僅占滿她整個乳房，還轉移到淋巴結，確診為第四期乳癌。雖化療及全乳切除手術 後，病情穩定，但醫師認為，若早期發現積極治療，可以少受很多苦。

台灣亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明說，電腦斷層檢查發現婦人右邊乳房腫瘤超過15公分，於是先安排化療縮小乳房腫瘤，再切除，之後並持續化療，目前恢復狀況良好。

他說，乳癌死亡率位居第四位，且近年有年輕化的趨勢，35歲以下的年輕型乳癌佔9%。其實日常生活中，只要透過自我檢測 揪出病灶，經過治療後的存活率可高達九成以上。乳癌危險因子有家族遺傳、高齡產婦、喝酒、熬夜、抽菸、肥胖族群，以及長期使用賀爾蒙補充劑等，但仍有不少患者不具備上述因子。

吳聰明強調，女性更年期後雌激素會產生巨大變化，容易誘發乳癌，透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率。例如，月經結束後7至11天，可在鏡子前將手臂完全伸展開來，檢查乳房外觀輪廓線有沒有明顯變化，或者出現酒窩。以及乳頭有無凹陷、牽拉、變形、腫脹以及異常分泌物。

除了肉眼檢查，也須用手觸摸乳房是否有腫塊。透過四指併攏，用前三指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位；如果摸到疑似乳腺有腫塊，應盡快就醫超音波檢查。

他呼籲，許多患者常自恃年輕或身體沒出現大毛病，對於上述異狀不以為意，等到出現明顯的腫塊或潰爛，往往已經是乳癌晚期，並會轉移到骨頭、大腦、肝臟等器官，使病情變得棘手。因此建議務必養成自我檢測的好習慣，才不會後後悔莫及。