如廁會「噴到臉」男大生脊椎側彎75度 抬頭挺胸好難

（圖：健康醫療網提供）

一名21歲、正值青春活力的男大生，因患有先天性脊椎側彎達75度，從小就只能低著頭走路，由於傾斜彎度過大，站著小便時都會不慎尿到自己的臉，嚴重影響他的人生。3年前來到台灣義大醫院，由院長杜元坤親切的諮詢與問診後，進行脊椎矯正手術 ，經歷繁雜的手術過程，術後十分順利，而他不但能抬頭挺胸走路，還能吊單槓、打籃球、做仰臥起坐，再也不感到自卑了。

脊椎先天結構異常少見

常見的脊椎疾病，僅2成為先天性脊椎結構異常，如脊椎側彎；超過8成是退化性疾病，如骨刺、脊椎滑脫、椎間盤突出，造成下背痛。其他少數原因，如老年人跌倒外傷，造成脊椎壓迫骨折，或是脊椎病變，如脊椎腫瘤、脊椎動靜脈畸形。

「脊椎疾病不一定要手術。」杜元坤院長說明，常見的下背痛經生活方式改善，如調整姿勢、減重，或藥物、復健治療等有機會可以減緩症狀；若是保守治療3至6個月，仍有難以忍受的麻痛不適，檢查發現確定是神經壓迫，或是脊椎側彎角度過大，影響生活自理，才會建議手術治療。

當心神經沾黏引起後遺症

杜元坤院長補充，上述男大生嚴重脊椎側彎，神經壓迫也相當厲害，為避免傷害神經造成癱瘓，採取2階段手術進行脊椎矯正。此外，考量手術範圍較大，總共涵蓋10節脊椎，且都必須打鋼釘固定，擔心術後發生神經沾黏風險高，建議使用防沾黏凝膠保護脊椎硬膜適。

他解釋，神經沾黏是自然現象，如同傷口癒合會產生疤痕，但神經沾黏會影響肌腱活動，導致過度拉扯而產生神經疼痛，不少患者術後3個月出現下背緊繃、僵硬，感到悶痛、刺痛、麻痛、脹痛；尤其天氣變化特別不舒服，甚至引起坐骨神經痛，就有可能神經沾黏造成。因此減少破壞的微創手術，可避免不必要的神經及脊椎硬膜傷害。

杜元坤院長表示，接受減壓手術後，高達9成以上都會產生神經沾黏，尤其老年人臥床時間較長，發生率又更高。「開刀屬於急性醫學 ，而防沾黏凝膠是以預防醫學的概念先行部屬，不只治療疾病，也能預防未來的疾病」。防沾黏凝膠可均勻分布於神經及脊椎硬膜，形成一道保護屏障阻隔組織發炎反應，有效避免組織癒合過程，產生沾黏而壓迫神經，尤其鈍性的膠狀物質，不但不會產生發炎，還能夠降低發炎反應、防止發炎。

杜元坤院長提醒，脊椎手術前務必與醫師詳細討論，再決定是否開刀，也可以主動詢問如何預防相關後遺症的發生，而術前完整的電腦斷層、核磁共振檢查，可避免傷害神經，術後也要記得適當復健、加強核心肌群。

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資料來源：健康醫療網

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