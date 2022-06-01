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根管治療後「牙冠材質」如何選？牙醫告訴你差異

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

當蛀牙深入齒髓（牙神經），或是牙齒斷裂磨損導致神經敏感發炎時，通常需要進行根管治療，也就是俗稱的抽神經。到底根管治療是什麼？做完治療後該如何挑選牙套？

牙醫診所陳建宏醫師指出，根管治療的過程中，除了清除牙齒中的感染物，也會移除內部的神經與血管，使得牙齒內缺乏血液來供給養分，導致牙齒變得較脆弱且缺少韌性；加上根管治療時會對牙冠修磨，為了避免牙齒未來發生崩裂或缺損的情況，就會安裝「牙冠（牙套）」。

常見四大類牙冠 材質與安裝部位不同

牙冠種類大致分為全瓷冠、全鋯冠、金屬燒附瓷冠、全金屬冠四大類：

（1）全瓷冠

全瓷冠牙套的生物相容性高、自然擬真，能表現出自然牙的晶透感，且不含金屬，無需擔心未來牙齦邊緣會因金屬游離而發黑。美觀上為首選，建議使用於微笑時會露出的前牙區域。

（2）全鋯冠（二氧化鋯）

特色為材質堅硬，解決常見的瓷裂問題，同時也能減少牙齒的修磨量，是硬度最強、最耐咬的材質。它與牙齦的生物相容性高，成分一樣不含金屬，與全瓷冠的主要差異為全鋯冠顏色相對較為死白，缺乏晶透感，建議使用於主要咀嚼的後牙區。

（3）金屬燒附瓷冠

內層由合金製成的金屬基底，外層燒附瓷粉的兩層結構牙冠。為了覆蓋金屬使得牙齒顏色較為死白，在牙齦接縫處容易透出金屬黑影，長期使用時，燒瓷區域容易磨損破裂。

此外，有些金屬材料對牙齦有刺激性，可能引發過敏或發炎，有時做磁共振檢查也會產生一定程度的干擾；選擇低等級金屬的費用較低，但其密合度與生物相容性的表現也相對較差。

（4）全金屬冠

為金屬色澤的假牙，傳統上應用於非美觀區域，低等級金屬的密合度與生物相容性相對較差，若使用稀有貴金屬則可改善這些問題；但近年來金屬成本提高，費用甚至可能高於全鋯冠，又達不到相應的美觀程度，近年已逐漸淘汰。

陶瓷嵌體保留齒質 定期檢查是關鍵

隨著黏著與陶瓷技術的發展，修復保護牙齒不再一定需要修磨整圈齒質。陳建宏醫師指出，近年來較新的作法為陶瓷嵌體，與牙套的不同在於能夠最大化地保留齒質，只需要適度修磨，就能達到同樣的修復與保護效果。

陳建宏醫師提醒，在後續照顧上，單顆牙冠基本與一般自然牙一樣，皆需正確刷牙並使用牙線，定期至少半年追蹤檢查牙齒狀況，牙齒有任何不適請儘速就醫。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53947

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