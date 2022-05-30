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未打疫苗染疫從鬼門關前救回 醫師籲注意Omicron轉重症

記者李成蔭／新北報導
台北慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟在專責加護病房照護嚴重新冠肺炎患者。圖／台北慈濟醫院
台北慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟在專責加護病房照護嚴重新冠肺炎患者。圖／台北慈濟醫院

台灣新北有名未打疫苗者染疫，後來還缺氧昏迷，緊急送醫後獲救且康復中。台北慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟提醒，Omicron這波疫情雖然很多輕症，但仍有機會轉為重症，預防勝於治療，呼籲民眾接種疫苗，有重症風險者若有相關情況也須及早篩檢，把握黃金治療時期。

新北一名55歲王先生平時身體狀況良好，但因患有糖尿病、高血壓等慢性病，擔心風險及副作用而未施打疫苗，後來不幸染疫後，王先生出現隱形缺氧、呼吸困難，家人緊急撥打119，在救護車上測得血氧濃度僅有35%，送至急診室時已陷入昏迷。

台北慈濟醫院表示，王先生到院後緊急插管，並由心臟血管外科團隊裝上葉克膜於專責加護病房照護，第13天成功撤除葉克膜並拔管，目前病況穩定轉至專責一般病房，觀察一周即可出院。

蘇文麟指出，雖然Omicron相較先前的Alpha和Delta變異株重症率與死亡率較低，但隨著確診人數越來越多，仍有一定數量的患者會發展為重症，尤其是高齡及慢性病等共病、肥胖、免疫低下者，屬於新冠肺炎重症高風險群，一旦染疫需特別注意，謹慎以待。

蘇文麟表示，即使染疫者絕大多數為輕症與無症狀，但仍有萬分之7的機率轉為重症，這些重症患者一樣會出現肺部浸潤、白化的現象，且可能快速惡化，產生隱形缺氧、急性呼吸窘迫症、呼吸衰竭，甚至引發多重器官衰竭導致死亡，像近來指揮中心也公布重症死亡率高達8成。

蘇文麟說明，重症患者往往會有缺氧情形，初期可使用高流量濕化鼻導管氧氣治療（HFNO），搭配清醒俯臥治療，改善氧合狀況；但若持續甚至惡化，則須藉由插管外接呼吸器維持血氧濃度，甚至是裝置葉克膜維生；值得慶幸的是，現在除照護經驗豐富，也有更多藥物可供選擇。

醫院自4月疫情爆發以來已收治51位重症患者，其中高達九成仍未完整接種三劑疫苗、3成完全未接種疫苗，蘇文麟呼籲，預防勝於治療，接種疫苗能形成一定保護力，即使染疫也較不容易發展為重症，而有重症風險因子的民眾，若有接觸史或症狀應及早篩檢，把握黃金治療時期。

中央流行疫情指揮中心公布，近來重症死亡率高達8成，不容忽視。圖／中央流行疫情指揮...
中央流行疫情指揮中心公布，近來重症死亡率高達8成，不容忽視。圖／中央流行疫情指揮中心

疫苗 疫情 篩檢

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