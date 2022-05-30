未打疫苗染疫從鬼門關前救回 醫師籲注意Omicron轉重症
台灣新北有名未打疫苗者染疫，後來還缺氧昏迷，緊急送醫後獲救且康復中。台北慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟提醒，Omicron這波疫情雖然很多輕症，但仍有機會轉為重症，預防勝於治療，呼籲民眾接種疫苗，有重症風險者若有相關情況也須及早篩檢，把握黃金治療時期。
新北一名55歲王先生平時身體狀況良好，但因患有糖尿病、高血壓等慢性病，擔心風險及副作用而未施打疫苗，後來不幸染疫後，王先生出現隱形缺氧、呼吸困難，家人緊急撥打119，在救護車上測得血氧濃度僅有35%，送至急診室時已陷入昏迷。
台北慈濟醫院表示，王先生到院後緊急插管，並由心臟血管外科團隊裝上葉克膜於專責加護病房照護，第13天成功撤除葉克膜並拔管，目前病況穩定轉至專責一般病房，觀察一周即可出院。
蘇文麟指出，雖然Omicron相較先前的Alpha和Delta變異株重症率與死亡率較低，但隨著確診人數越來越多，仍有一定數量的患者會發展為重症，尤其是高齡及慢性病等共病、肥胖、免疫低下者，屬於新冠肺炎重症高風險群，一旦染疫需特別注意，謹慎以待。
蘇文麟表示，即使染疫者絕大多數為輕症與無症狀，但仍有萬分之7的機率轉為重症，這些重症患者一樣會出現肺部浸潤、白化的現象，且可能快速惡化，產生隱形缺氧、急性呼吸窘迫症、呼吸衰竭，甚至引發多重器官衰竭導致死亡，像近來指揮中心也公布重症死亡率高達8成。
蘇文麟說明，重症患者往往會有缺氧情形，初期可使用高流量濕化鼻導管氧氣治療（HFNO），搭配清醒俯臥治療，改善氧合狀況；但若持續甚至惡化，則須藉由插管外接呼吸器維持血氧濃度，甚至是裝置葉克膜維生；值得慶幸的是，現在除照護經驗豐富，也有更多藥物可供選擇。
醫院自4月疫情爆發以來已收治51位重症患者，其中高達九成仍未完整接種三劑疫苗、3成完全未接種疫苗，蘇文麟呼籲，預防勝於治療，接種疫苗能形成一定保護力，即使染疫也較不容易發展為重症，而有重症風險因子的民眾，若有接觸史或症狀應及早篩檢，把握黃金治療時期。
上一則
FB留言