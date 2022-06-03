術後化療、標靶藥物 降低肺癌復發率

肺癌早期症狀不明顯，等到就醫時，患者常已是癌症晚期。（Getty Images）

如何降低肺癌術後復發率？義大癌治療醫院副院長黃明賢回應，許多臨床研究已發現，患者在手術 治療後，若除化療之外再加上標靶藥物作為輔助，可明顯降低復發率及改善患者無症狀存活率。

肺癌早期症狀不明顯

肺癌因早期症狀不明顯，等到症狀出現才就醫時，患者常已是癌症晚期。因此近年來台灣政府持續在推廣低劑量電腦斷層檢測 （LDCT），盼能藉由早期診斷來降低肺癌對民眾的威脅。黃明賢提醒，平時好抽菸、長期吸二手菸、有家族病史或本身即有慢性肺病的患者，及長時間暴露於高風險環境如充滿粉塵、油煙及化學物質的族群，更應定期進行LDCT，越早介入治療疾病，無症狀存活率越高。

當心！ 手術不代表治癒

肺癌可粗分為非小細胞癌及小細胞癌，其中以非小細胞癌患者為多，又可再細分為肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌及大細胞癌等亞型。患者若於早期確診，多以手術切除腫瘤 為主要治療方式，然而，黃明賢表示，手術治療並不代表完全治癒。

過去手術完，大多僅進行定期追蹤，後來開始會再加上幾個療程的輔助性化學治療，但近來臨床實證與相關文獻皆顯示，第一期B到第三期A（同期別裡面依腫瘤侵犯程度深淺分為A、B兩階段）的肺癌患者，即便開刀後搭配輔助性化學治療，也有30-50%患者會有復發現象，且預後不佳。

如何降低肺癌術後復發率？黃明賢回應，許多臨床研究已發現，患者在手術治療後，若除化療之外再加上標靶藥物作為輔助，可明顯降低復發率及改善患者無症狀存活率。

基因檢測 對症下藥

因此，黃明賢分享，以自己的做法為例，他會建議每一位患者（不論是早期確診還是晚期）皆進行基因檢測，藉此找出突變基因並使用對應之標靶藥物，達到「對症下藥」的效果。

黃明賢指出，以占肺癌比例最高的亞型「肺腺癌」來說，約有60％出現EGFR基因突變，相較沒有該基因突變患者，有更高機率發生癌細胞轉移現象且惡性度較高，所以只要基因檢測後發現有EGFR基因突變，都會建議儘快使用EGFR標靶藥物治療。

近年來標靶藥物快速發展，持續改良及優化，除了提升治療效果，對身體的副作用也大幅降低。

黃明賢補充，目前第一代到第三代標靶藥物多為皮膚症狀如皮疹、痤瘡或腹瀉，相較傳統化學治療及放射線治療造成的發燒、嘔吐、造血功能異常或甚至肺纖維化來說，對於患者生活品質的影響已更趨輕微。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/）