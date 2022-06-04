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車禍腦傷頭痛耳鳴失眠患憂鬱 磁刺激改善

游振昇
張姓女子因車禍後出現憂鬱失眠等問題，經由重覆性經顱磁刺激術(rTMS)讓生活回歸正常。圖非當事人。（本報資料照片）
張姓女子因車禍後出現憂鬱失眠等問題，經由重覆性經顱磁刺激術(rTMS)讓生活回歸正常。圖非當事人。（本報資料照片）

29歲女子車禍腦傷後產生頭痛和耳鳴，更讓她失眠，出現憂鬱症狀，醫師診斷發現她有輕微蜘蛛膜下腔出血，且因動眼神經異常造成大小眼，並出現腦震盪後症候群，用重覆性經顱磁刺激術(rTMS)，已改善症狀，讓生活回歸正常。

台灣台中29歲張姓女子已婚，有二名小孩，去年9月，她下班途中發生車禍，頭部受到撞擊、意識不清被送往鄰近醫院，當時做完腦部X光以及斷層掃描後，醫生告訴她腦部一切正常，張女當時沒有想太多，便回家休養。

車禍數天後，她開始出現頭暈、頭痛、耳鳴等症狀，還變得難以入睡，即使吃到三顆安眠藥也不見得能安眠，性格也不像過去開朗，變得容易焦慮、暴躁、恍神、注意力不集中、判斷力及記憶力減退，且開始出現憂鬱症狀，過去喜歡做的事，都變得興致缺缺，身邊的親友都覺得車禍後的她像是變成另一個人。

張女先找上台中光田綜合醫院外科陳子勇院長，診斷後發現她有輕微蜘蛛膜下腔出血，且因動眼神經異常造成大小眼，並出現「腦震盪後症候群」（Post-concussion syndrome）。

由於她已出現憂鬱等身心症狀超過二周，轉至神經內科持續治療，楊鈞百醫師選擇用「重覆性經顱磁刺激術」改善憂鬱等症狀，楊鈞百表示，腦震盪後症候群的病患不見得會有肢體無力或語言上的問題，但卻可能出現以下三大症狀︰

1.「身體」不適症狀，如頭暈、頭痛、耳鳴、失眠、平衡感下降、容易疲倦。

2.「認知」功能下降，如恍神、注意力變差、 判斷力及記憶力減退等。

3.「情緒」不穩症狀，如焦慮、易怒、憂鬱、性格改變等。

這三大症狀有時會持續數月甚至數年，影響工作與人際關係，讓病患不勝其擾。楊鈞百表示，rTMS是以神經科學原理，利用磁波改變大腦神經細胞的動作電位，進而活化或調節大腦皮質活性，使受傷或失調的神經細胞恢復正常機能，能幫藥物治療效果有限的身心疾病患者，例如憂鬱症，提供更優質的效果。

楊鈞百指出，rTMS安全性高、療程時間短且無侵入性，副作用較少，一般療程以每周五次，每次治療建議時間約20到40分鐘，十次為一個療程，會看患者受傷的狀況來決定，有些狀況較差的，可能就要做二到三個療程，才會逐漸改善。

張女做到第一個療程的第五次時，症狀即獲得改善，她說剛做完的前三天，已經可以在不依賴安眠藥的狀況下好好睡一覺，讓腦部好好放鬆休息，而且大小眼症狀改善，頭暈頭痛跟惱人的耳鳴緩解不少，暴躁、焦慮、心情低下的問題也好很多。

車禍 憂鬱症 失眠

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