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頭暈目眩 竟是顱內動脈瘤破裂致蜘蛛網膜下腔出血

劉柏均
童綜合醫院神經外科醫師柯宗伯表示，顱內動脈瘤破裂，易導致蜘蛛網膜下腔出血，常發生突然，致死率相當高。（圖：童綜合醫院提供）
童綜合醫院神經外科醫師柯宗伯表示，顱內動脈瘤破裂，易導致蜘蛛網膜下腔出血，常發生突然，致死率相當高。（圖：童綜合醫院提供）

楊姓男子頭暈目眩一個月，日前起床突發現右上眼瞼下垂，家人趕緊將他送醫檢查，發現右側顱內後交通動脈瘤破裂，導致蜘蛛網膜下腔出血，經開顱併動脈瘤夾除手術，術後住院十天即出院返家休養。

62歲的楊男頭暈目眩情形長達一個月，日前早上起床，突然驚覺自己右上眼瞼下垂，家人緊急將他送往台灣台中童綜合醫院檢查，透過斷層掃描等相關檢查，發現楊顱內蜘蛛網膜下腔出血。

楊男因右側顱內後交通動脈瘤破裂，導致蜘蛛網膜下腔出血。（圖：童綜合醫院提供）
楊男因右側顱內後交通動脈瘤破裂，導致蜘蛛網膜下腔出血。（圖：童綜合醫院提供）

院方會診神經外科柯宗伯醫師診療，確診患者右側顱內後交通動脈瘤破裂，進而造成蜘蛛網膜下腔出血，先送至加護病房照護，待情況穩定後，再送至複合式手術室，進行開顱併動脈瘤夾除手術，並於術後十天，即出院返家休養。

童綜合醫院神經外科醫師柯宗伯指出，蜘蛛網膜下腔出血的常見原因，為顱內動脈瘤破裂導致，常因發生突然，故致死率相當高。當血管壁厚薄不一、血管壁脆弱、血管失去原有彈性等，長期受到血流血壓沖刷，就會逐漸突出而形成動脈瘤，當血壓上升或血流量突然增加時，就會導致動脈瘤破裂。

柯宗伯表示，劇烈嚴重的頭痛、噁心嘔吐或意識喪失等，皆是蜘蛛網膜下腔出血的典型臨床症狀，少部分患者會出現複視或眼瞼下垂等症狀，幸楊男家屬警覺即時送醫。

柯宗伯呼籲，家族中若有人曾因顱內動脈瘤破裂，造成蜘蛛網膜下腔出血，發病機率也比一般人高；另有抽菸、三高、壓力、大量飲酒等，也是致病因素，要特別注意。

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