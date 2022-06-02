我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

前十字韌帶斷裂頻軟腳 重建術助恢復

黃寅
打籃球或踢足球需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂。(Getty Images)
打籃球或踢足球需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂。(Getty Images)

一名30多歲女子日前一時興起與友人攀登高山，不慎扭傷膝蓋，後來又無視膝蓋腫脹，依舊每天慢跑訓練，直到膝蓋持續反覆疼痛、步態不穩，甚至還會軟腳才就醫，經醫師診斷是前十字韌帶斷裂，所幸手術後才讓她恢復正常行走。

台灣亞洲大學附屬醫院骨科醫師蔡孟學說，前十字韌帶位在膝關節的中央深處，主要負責膝關節前後以及旋轉的穩定度，從外觀看不到也無法按壓，必須透過核磁共振等才能診斷，若前十字韌帶功能不佳，膝關節容易扭傷，不僅影響運動表現，長期下來更可能會造成關節軟骨以及半月板的損傷，甚引發創傷後膝關節炎。

他說，像是打籃球或踢足球這類需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂，患者就是太急於下山，導致未踩穩摔倒而受傷。另外，車禍等外傷也是致病原因，患者雖然當下不會感到特別疼痛，僅感覺走路怪怪的，但卻已導致受傷。

蔡孟學說，前十字韌帶斷裂就像是被扯斷的麻繩鬆散，膝關節內關節腔的血會滲到周圍，沒有血腫也不會癒合，必須透過手術的方式進行治療，一般可透過膝關節鏡手術重建十字韌帶，這樣可減緩疼痛、增加膝蓋穩定度、強化運動功能及避免早期關節退化。

他說，韌帶重建是指取一段新的韌帶，透過關節鏡將新的韌帶「種」在適當的位置，以取代原本受傷的十字韌帶，至於手術後膝關節功能恢復的狀況，取決於新韌帶的選擇、單股或雙股重建、取代位置等因素。若透過十字韌帶重建，搭配前外側韌帶固定，將可提供更高的穩定度，特別是旋轉的強度，讓術後恢復更佳。

蔡孟學建議，韌帶及固定物的選擇，有不同的來源及固定方式，各有其優缺點，患者必須與醫師討論，選擇最適合本身的治療方法，手術後也必須要按部就班的持續復健，有助於受傷部位的復原、增強肌力，避免以後運動再受傷。

關節 手術 車禍

上一則

染疫後按摩5穴位 擊退新冠7症狀

下一則

只要1張椅 在家也能做運動

延伸閱讀

腰痛找出8cm脂肪瘤 微創切除 降低洗腎風險

腰痛找出8cm脂肪瘤 微創切除 降低洗腎風險
做完心臟支架手術不能運動？心血管疾病術後照護看這裡

做完心臟支架手術不能運動？心血管疾病術後照護看這裡
心臟門戶損壞引發致命危機 瓣膜問題怎麼解？

心臟門戶損壞引發致命危機 瓣膜問題怎麼解？
「犀利人妻」朱芯儀切除乳癌 賈靜雯喊話：相信就會跨越

「犀利人妻」朱芯儀切除乳癌 賈靜雯喊話：相信就會跨越

熱門新聞

譚敦慈護理師（右）、林中英教授教你該如何挑選乾貨。取材自元氣網

端午吃粽子不吃毒粽 譚敦慈教一招去除蝦米的二氧化硫

2022-05-28 05:29
圖片來源 ／健康醫療網

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

2022-05-27 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

2022-05-27 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

2022-05-27 01:55
（圖：健康醫療網提供）

根管治療後「牙冠材質」如何選？牙醫告訴你差異

2022-06-01 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

確診憂後遺症纏身 「地中海飲食」助改善

2022-05-28 02:10

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎